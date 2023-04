Eva Hren jih je pustila odprtih ust: ne boste verjeli, kaj je vzela v usta

Med znanimi obrazi, ki so se preizkusili v priljubljeni oddaji Kolo sreče, se je znašla tudi pevka Eva Hren, ki jo je voditelj Klemen Bučan predstavil kot glasbenico, ki je svojo kariero začela pri desetih letih pri legendarnem Bojanu Adamiču, in razkril še, da pevka sanja, da bi nekoč nastopila s Stingom. Mnoge pa je verjetno najbolj presenetilo, da je pevka priznala, da je nekoč že poskusila opičje meso.

»Svoje čase sem veliko potovala z nahrbtnikom po svetu in ena izmed teh dežel je bila Afrika. Družila sem se z Bušmani in šli smo na lov. Ni bilo drugega kot opica. Na ognju pečena. Njen okus je podoben svinjini,« je razložila pevka in s svojim priznanjem marsikoga pustila odprtih ust. Bučan je nato izzval še sovoditeljico Natašo Nanevo, ki se sicer prehranjuje rastlinsko, in jo vprašal, ali so se ji med tem pogovorom cedile sline. »Niti malo,« je bila iskrena vedno nasmejana Nataša.