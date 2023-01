Ena najlepših voditeljic nacionalke v veselem pričakovanju: tako dolgo je skrivala trebušček

Voditeljica Panorame Liza Praprotnik je že nekaj časa v veselem pričakovanju in mnogi so bili nedavno močno presenečeni, ko so izvedeli, da bo že kmalu zibala. Pred leti je prav lepa voditeljica odvrgla oblačila za eno izmed znanih slovenskih revij, sedaj pa se veseli nove vloge. Glede na to, da dojenček prihaja že v mesecu marcu, se verjetno na novo vlogo že aktivno pripravlja.

Lizo smo lahko gledali tudi kot voditeljico vremena v oddaji Dobro jutro, pozirala je za številne slovenske oglaševalce in nastopala v seriji Ja, Cheif!.