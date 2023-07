Dončiću in Goltesovi čestitale številne znane osebnosti

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić in njegova srčna izbranka Anamaria Goltes sta včeraj zvečer na instagramu objavila sliko, ki razkriva, da sta se zaročila. Na zaroko so se odzvale številne znane Slovenke in Slovenci, kakor tudi znane osebe iz tujine.

Med drugim so jima na instagramu čestitali Challe Salle, Hajdi Korošec Jazbinšek, Dejan Krajnc, ki smo ga nedavno gostili v ŠOKkastu, Darja Gajšek in Tinkara Fortuna. Na instagramu so se oglasili tudi številni košarkarji, med drugim LeBron James, Boban Marjanović, sicer dobri prijatelj našega šampiona, Spencer Dinwiddie, JJ Redick ter Miles Bridges. Zaročencema so čestitali tudi fantje z youtube kanala Dude Perfect, ki so Dončića pred meseci gostili v enem od svojih videov (ogledate si ga lahko spodaj).

Luka je izbral prav poseben dan za zaroko. Ta se je namreč zgodila 7. 7., kar se navezuje na številko 77, ki jo že dlje časa nosi na svojem dresu.

Največjega slovenskega košarkarskega zvezdnika bomo lahko kmalu videli v dresu slovenske reprezentance. Ta bo namreč nastopila na svetovnem prvenstvu, ki se bo odvijal od 25. avgusta do 10. septembra. Zbor reprezentance bo že čez nekaj dni, natančneje 17. julija.