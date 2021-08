Luka Dončić in Bobi, Balkanca, ki poskrbita za zabavo (FOTO in VIDEO)

insta spet združena. To so dobri občutki,« so zapisali pri klubu Dallas Mavericks, s katerim je pred dnevi slovenski superzvezdnikpodpisal novo milijonsko pogodbo.Prav tako v Ljubljani pa je z Dallasom novo pogodbo podpisal srbski košarkar. To je klub objavil le nekaj minut za tem, ko je bilo jasno, da tudi Luka ostaja pri Dallasu.Omenjena košarkarja, srbski in slovenski, polnita naslovnice časopisov in TV-oddaj, saj sta na terenu večkrat uprizorila pravi šov. Seveda s košarko, a tudi s svojimi šalami. Pravijo, da poskrbita za dobro vzdušje v garderobi. Spomnimo samo na njun ples sredi igrišča ...224 centimetrov visoki Bobi in naš 22-letni zvezdnik s širokim nasmehom sta vselej prava paša za oči. Marjanović tako ni manjkal niti na Dončićevi zabavi na Dvorcu Zemono ob vrnitvi z olimpijskih iger.Enkrat so novinarji Marjanovića vprašali o njunem odnosu v garderobi. »Kot butec in butec sva (po filmu iz leta 1994, v katerem igratain, op. p.). Lahko ugibate, kdo je kdo. Zabavava se.«