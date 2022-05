Denis Malačič: tudi, če je povsem kosmat, ga nič ne moti

Televizijski novinar in poročevalec Denis Malačič ima za seboj kar nekaj življenjskih izkušenj, med njimi je prebolel tudi hujšo obliko raka. Ob sebi je imel družino in prijatelje, kar je zelo pomembno ob takšnem bolezenskem stanju. Svoje občutke je zlil na papir, ki jih lahko preberemo v njegovi knjigi Hvala, življenje.

Denis in njegov ljubavni tepih. FOTO: Osebni Arhiv

Postavni Prekmurec Denis sedaj počne marsikaj, kar vidimo po njegovih spletnih objavah. Na slikah pa je opazno nekaj, kar danes za marsikoga ni več običajno. »V bistvu si dlake puščam, ker se bolje počutim z njimi kot brez njih. Medtem ko sem danes ponosni lastnik dlak, ki na neki način izražajo tudi duh moškosti, pa sem se jih pred leti sramoval. So me že v osnovni šoli sovrstniki hecali, da sem preveč kosmat za svoja leta, pa sem pred poletjem šel celo tako daleč, da sem si pobril noge. Že ko sem nekajkrat potegnil z britvico, mi je bilo žal. Zato celotno poletje nisem šel na bazen ne na morje niti nisem nosil kratkih hlač. Izučilo me je za vse življenje, zato si zdaj strižem in krajšam samo brado, prsi in trebuh pa si prevečkrat zabrijem bolj, kot bi si pravzaprav želel,« pravi Denis. »Ampak da bi pa se moral z britjem ukvarjati vsak dan ali vsakih nekaj dni, hvala, ne. Borec za dlake tukaj!«