Damjan Murko: Moji prazniki so pokvarjeni!

V preteklosti se je že večkrat zgodilo, da so mu metali polena pod noge, tokrat pa je šlo vse skupaj predaleč, meni Damjan Murko. Zaupal nam je, da je v teh dneh ostal brez dveh glavnih orodij, prek katerih komunicira s svojimi oboževalci in poslovnimi partnerji.

Na instagramu in facebooku so se zaradi prijav odločili, da mu ukinejo profil, krive pa naj bi bile njegove vroče fotografije, ki jih je posnel za letošnji koledar.

Krive naj bi bile njegove vroče fotografije, ki jih je posnel za novi koledar.

»Kot vsako leto sem izdal tradicionalni koledar za leto 2025, ob tem sem na svojih družbenih omrežjih objavil nekaj fotografij iz koledarja, ki so estetske, dovršene in predvsem okusne. Če pa že govorimo o zlobi in nevoščljivosti, se moja zgodba tukaj začne sesuvati kot hišica iz kart, ravno v prazničnih časih. Kmalu po objavi fotografij so mi namreč z Instagrama sporočili, da so trajno odstranili moj profil, saj so prejeli več prijav uporabnikov, češ da gre za seksualno vsebino. To se mi je zgodilo prvič,« je osupel Murko, ki pravi, da je v karieri doživel mnogo udarcev pod pasom.

»Vsakokrat sem kot feniks vstal, a je tokrat drugače. Počutim se nemočnega in zdi se mi, da so moje delo in spomini za vedno izgubljeni. Tudi sledilci, teh je bilo okrog 25.000, so izgubljeni. Moji prazniki so uničeni,« je iskren. Doda, da njegov posel temelji na komunikaciji prek družbenih omrežij. »V teh dneh sem prejel ogromno podpore prijateljev, znancev, podjetij in strokovnjakov, ki rešujejo moje težave. Za to sem jih hvaležen. Zagotovo pa zloba ljudi ne pozna meja, o tem sem prepričan,« se jezi Murko. Ni mu lahko, saj prek spleta prodaja izdelke, kot so parfum, skodelica, knjiga in koledar.

Nevoščljivcem sporoča

»Verjamem, da sem z njim že pred desetimi leti dvignil veliko prahu. Kot pa sem že povedal, se mi nikoli ni zgodilo, da bi me zaradi domnevno neprimernih slik odstranili z vseh družbenih omrežij in me popolnoma onemogočili. Kljub vsemu ostajam močan in verjamem, da mi bodo oboževalci do zadnjega stali ob strani. Nevoščljivcem pa sporočam, da me ne bodo zlomili. Živi in pusti živeti, živi svoje življenje in ne sosedovega,« še pove za konec v upanju, da se bodo zadeve zanj srečno iztekle še pred začetkom praznikov.