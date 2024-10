Čuki sporočili žalostno novico

Čuki so ena izmed najbolj priljubljenih in dolgoletnih glasbenih skupin pri nas, ki je zaslovela predvsem s svojo glasbo za otroke in mlade. Skupina je bila ustanovljena zdaj že davnega leta 1988, njihova glasba pa je mešanica zabavne, narodno-zabavne in pop glasbe. Znani so po svojih energičnih in zabavnih nastopih ter prepoznavnih pesmih, ki so osvojile tako mlade kot starejše poslušalce.

FOTO: Instagram/skupina_cuki

So pa svojim zvestim oboževalcem včeraj sporočili žalostno novico. Nastopati bi namreč morali na Pohorski noči, a je bila le ta zaradi slabega vremena odpovedana.