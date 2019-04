Šok pred finalom Bara! Vaš glas ne bo dal zmagovalca

Prvi teden novega leta bo očitno prinesel novega zmagovalca ali zmagovalko Bara. Po gostinstvu, spletkah in zabavljaštvu ostaja le še vprašanje, ali bo na koncu znova slavil moški ali bo to ženska. Možnost, da domov odnesejo 50.000 evrov, ima šest tekmovalcev, in sicer Katarina, Kristian, Matej, Sandi, Srečko in Tea.



Glasovanje za favorita bo potekalo vse do finala, k telefonskim glasovom pa bo v finalu, pozor, prištet tudi zaslužek v Baru, pretvorjen v glasove. Vseh šest finalistov tako tekmuje vsak zase in si prizadeva za čim večji zaslužek ...