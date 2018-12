Rok Ferengja ga je spravil v jok

Največje presenečenje večera je pripravil Rok Ferengja, ko se je osebno spoznal s svojim oboževalcem Janezom Vrešakom, ta je z njim lahko tudi zapel. Fotografije: Arhiv Štajerskega vala

Vodja ansambla Unikat je vodja Davor Pušnik, ki je tudi radijec in prebuja poslušalce Štajerskega vala.

so priredili Štajerski valček.

Ekipa najstarejše radijske postaje pri nas Radia Štajerski val je letos že 34. po vrsti pripravila glasbeno prireditev Štajerski valček s podnaslovom Večer s prijatelji, kamor vsako leto povabijo številne goste in se zahvalijo zvestim poslušalcem, da jih vsak dan spremljajo in sprejemnik naravnajo na njihovo frekvenco. In večer je tudi letos uspel, prvič pa so ga radijci pripravili v Šentjurju, medtem ko so bili lani v Rogaški Slatini in še prej v Podčetrtku.»To, da smo za letošnji Štajerski valček – Večer s prijatelji izbrali Šentjur, ni naključje. Letos naš radio praznuje 65-letnico in del praznovanja smo imeli že poleti v Šmarju pri Jelšah, kjer je bil radio ustanovljen, drugi del praznovanja pa v Šentjurju, kjer domujemo zdaj,« razloži programska direktorica. Sicer so tudi letos povabili številne priljubljene glasbenike, zato ni čudno, da je bila prireditev znova razprodana.Peli in igrali so ansambli Petka, Unikat, Sekstakord, Kozjanski lumpi, Poskočni muzikanti, Murni, Vesele Štajerke, Frajerke, Klapa skala,, Rok Ferengja & Rok'n'Band, Zvita feltna in. Prišel je prvi glas Dalmacije, kot pravijo za, ki je dvorano spravil na noge že lani. Najbolj pa je završalo, ko je Rok Ferengja na oder povabiliz Šmarja pri Jelšah, invalida, ki mu je življenje v otroštvu spremenila prometna nesreča. Seveda Janez za to sploh ni vedel, zato ni čudno, da so se mu ulile solze, ko je Roka lahko objel, nato pa z njim in celotnim Rok'n'Bandom zapel pesem Ostani še minuto.Seveda so presenečenje pripravili radijci Štajerskega vala, ki so vedeli za to Janezovo željo. Voditelji in voditeljice Štajerskega vala so tudi sami popeljali vse obiskovalce skozi ta večer, ki bo številnim ostal v lepem spominu.