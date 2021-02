Brata Valič iskreno o dekletih: ko majhno stanovanje postane premalo

Brata Vid in Domen Valič sta uresničila svoje sanje iz rane mladosti. Ustvarila sta namreč biografsko humoristično serijo Vse punce moj'ga brata. Ustvarjalca sta se znašla v glavnih vlogah, in sicer Domen v vlogi odgovornega, resnega in svoji partnerici zvestega osnovnošolskega učitelja, Vid pa v vlogi ezoteričnega učitelja zumbe, ki s flirtanjem in številom simpatij bogati svoj ego. »Za zgodbo sva sicer uporabila vse svoje izkušnje, ki jih imava z nežnejšim spolom, ne pa tudi vseh anekdot, saj veste, pravi džentelmen nikoli ne pove. Pravi komik tudi ne, saj spremeni imena in napiše zgodbo tako, da se ljudje lahko poistovetijo, a ne prepoznajo.



Snemanje je bilo zares zabavno,« o skupnem projektu pravita slavna brata, ki sta se jima pred kamerami pridružili znani dami. Pestro igralsko zasedbo, ki bogati življenje bratov, v glavnih vlogah dopolnjujeta Ajda Smrekar v vlogi Domnove punce Anje ter Beti Strgar, kot Kiki, Anjino prijateljico in bivšo Vidovo znanko.

