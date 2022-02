Avdić »kriv« za ljubezen olimpijske prvakinje

Kot številne druge oddaje je bil tudi jutranji šov Denisa Avdića te dni olimpijsko obarvan. Kot prva je voditelje Denisa Avdića, Jano Morelj in Miho Deželaka obiskala bronasta deskarka na snegu Gloria Kotnik, ki je ponosno pokazala svojo težko prigarano medaljo in spregovorila o svojih načrtih.

Nato sta v studio prišli še dve pogumni dekleti, smučarski skakalki Urša Bogataj, ki je domov prinesla dve zlati olimpijski medalji, in Nika Križnar, ki se ponaša z zlato in bronasto. Medtem ko je debata tekla o vsem mogočem, je Denis Avdić Uršo vprašal, kako je spoznala svojega fanta. Njen odgovor je vse presenetil.

Urša s srčnim izbrancem Sandijem, Nikinim bratom FOTO: OSEBNI ARHIV

»V bistvu ste malo tudi vi krivi za to. Pred leti, ko je bilo svetovno prvenstvo v Lahtiju, je Nika po nesreči izjavila nekaj smešnega, vi pa ste njeno izjavo predvajali na radiu. Jaz sem Sandiju, njenemu bratu, poslala sporočilo v smislu, poglej, kaj tvoja sestra govori po radiu,« je v smehu priznala Urša. In epilog? Oba sta se Nikini izjavi nasmejala in si začela dopisovati, kmalu pa sta postala par.