Ansambel Petan z novim članom! Basist Gašper Kralj prinaša svežo energijo

Primož, Denis in njun oče Ivan Petan so znana glasbena družina, ki so dejavni v istoimenskem Ansamblu Petan. Vse do novega leta je bil njihov četrti član Jure Hudelja, zdaj pa se je od ansambla poslovil. Petani so namreč sporočili, da so v novo leto vstopili z novim članom, basistom Gašperjem Kraljem.

Ansambel je na glasbeni sceni dejaven od leta 2009, v zakladnico slovenske narodnozabavne glasbe pa so doslej prispevali že 28 lastnih skladb. Številne je ustvaril oče Ivan, danes pa se kot avtorja podnje podpisujeta Denis in Primož. Ivan je znan tudi kot vrhunski vinogradnik z več prejetimi nagradami za modro frankinjo, pa tudi dolenjsko belo vino, obenem je motorist in konjerejec. Denis, pravnik po poklicu, se je konec novembra lani razveselil rojstva sina Jakoba, njegov brat Primož pa je decembra postal magister bančnega in finančnega menedžmenta.

Tudi novi član Gašper je Dolenjec, pravzaprav ponosen »Podgurc«, kot rečejo domačini, po duši veseljak, ki mu družina pomeni veliko. Po značaju je menda trmast, sicer pa zna biti tudi romantičen in ljubezniv. Gašper prav tako prihaja iz glasbene družine, saj je tudi njegova sestra Ingrid Kralj Kukar, ki se je poročila lani, pevka, poje v Ansamblu Andreja Bajuka. Si je pa tudi Gašper že nabral nekaj glasbenih izkušenj, med drugim smo ga videli na odru z Mladimi Belokranjci.

Zadnje čase se je posvečal predvsem studijski produkciji. Ker je po duši veseljak, hkrati pa mu veliko pomeni družina, so Petani prepričani, da je zanje pravi. »Tudi letos bo pestro leto, čaka nas veliko veselic, porok, zabav, koncertov, posneli bomo tudi nekaj novih pesmi,« pove Primož Petan.