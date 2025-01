Ani Frece v ŠOKkastu: Lady Gaga ji je dala lekcijo (VIDEO)

Ani Frece je vsestranska glasbenica, ki je v glasbo vpletena že od malih nog. Njena družina je glasbeno nadarjena in tako oče kot mama sta se ukvarjala z glasbo. Pri njih doma se je vedno pelo in igralo na inštrumente. »Ko so prišli razni talenti, sem se želela prijaviti, vendar nisem vedela, kaj naj zapojem,« nam je razkrila. Njen glasbeni okus se časovno konča tam nekje pri Abbi in resnično obožuje glasbo z dušo in starejšimi letnicami izdaje. Kot deklica je poslušala plošče Elde Viler, obožuje slovensko popevko in zadnja leta tudi sama ustvarja tovrstne melodije.

Lady Gaga ji je dala lekcijo

Širna Slovenija jo je dodobra spoznala tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas, kjer je iz tedna v teden presenečala s svojimi preobrazbami in interpretacijami znanih glasbenikov. Najbolj pa si je zapomnila imitacijo Lady Gaga, saj prav takrat ni šlo nič po scenariju in se je morala znajti. »Zelo rada povem o tem nastopu. Nastopiti sem morala brez intonacije, saj je šlo nekaj narobe s signalom,« je povedala o sekundah pred nastopom. »Izpadlo je kot da sem zafušala,« čeprav zase ve, da ima zares dober posluh. »Če pa kaj, pa res ne fušam,« nam je razkrila o svoji izkušnji in tudi zlobnih komentarjih, ki so sledili nastopu. Predvsem pa jo je ta izkušnja naučila, kako pomembno se je znajti v življenju.

Butični hotel za srečo

Je tudi mama dvema čudovitima hčerkama, ki pa sta v zadnjih letih potrebovali vso njeno pozornost. Po porodniški je prišel čas za pomembne odločitve in kot nam je zaupala Ani, je na novo postavilo prioritete v svojem življenju. »Ne moreš biti v Parizu in Tokiu hkrati,« je karikirano opisala svojo odločitev. »Pravi čas sem opazila, da moj hiter tempo življenja nikamor ne pelje, saj sem se že soočala z določenimi znaki izgorelosti,« nam je zaupala. Sedaj glasbo ustvarja pod imenom Ani Frece in hotel za srečo. Gre za glasbo, ki spominja na neke druge, manj instantne čase. Hotel je sicer fiktiven, vendar Ani ne izključuje možnosti, da bi kdaj odprla svoj butični hotel, kjer bo odmevala kvalitetna glasba, sama pa bo goste postregla s kakšno pojedino z domačega vrta.

Spregovorila je tudi o petju na pogrebih, ki so zaznamovali njeno kariero in o potovanjih, ki ji polnijo srce. Prav konec januarja jo čaka posebna potovalna dogodivščina, kakšna pa preverite v novem ŠOKkastu.