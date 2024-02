Angelca Likovič je postala kraljica potičk (FOTO)

Glasbenik in radijski voditelj Sandi Morel je minuli teden na Radiu Robin gostil nekdanjo ravnateljico in komentatorko resničnostnih šovov Angelco Likovič, ki je leta 2017 kandidirala celo za predsednico države. »Gostil sem jo v oddaji VIP voditelj, v kateri gostim znane Slovence, ki za eno uro postanejo moji sovoditelji, in moram reči, da se je Angelca izvrstno znašla pred mikrofonom, čeprav jo Slovenci sicer še dosti bolj poznamo po peki potic,« je povedal Morel po oddaji, v kateri ga je Likovičeva navdušila.

Jubilantko je v studiu presenetil prijatelj Gianni Rijavec in ji tudi zapel. FOTO: OSEBNI ARHIV

Kot je sama povedala, peče različne vrste potic, od orehove, makove pa vse do pehtranove in mnogih drugih vrst, v njenem domu so tako skoraj vedno na razpolago za pogostitev gostov. Z orehovo je počastila tudi ekipo Radia Robin. Kot je izdala, ji je v pomoč pri izdelavi potice tudi roka njenega moža. Ta ji namreč pomaga pri »klofanju« testa, kot se je izrazila. »Sprva sicer ni bila pretirano zgovorna, a se je kmalu sprostila in kar padla v radijski mood, kot rečemo, ter se na koncu izkazala tudi kot odlična radijska voditeljica,« je Likovičevo pohvalil Morel. Kot so lahko slišali poslušalci Radia Robin, je Likovičeva minulo soboto praznovala okrogli 80. jubilej, zato so jo presenetili s šopkom, ji podelili plaketo in naziv kraljica potičk. Voditelj radijskega šova Ma kej si show!? na Radiu Robin Morel je poklical tudi Angelčinega dolgoletnega prijatelja in glasbenika Giannija Rijavca, s katerim sta obujala spomine. Povedala sta, da se še vedno pogosto srečata, še zlasti kadar Angelca obišče sorodnike na Goriškem.

Voditelj radijskega šova Sandi Morel s potico, ki jo je spekla Angelca Likovič. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pri peki potice ji pomaga mož Andrej. FOTO: PIVK MAVRIC

Prav tako je Morel poklical Damijana Murka, ki je v letu 2017 odstopil od kandidature za predsednika države. Kot je povedal, je ugotovil, da ta cirkus ni zanj. Sploh pa sam zasluži več kot predsednik oziroma zdaj predsednica države. Prepričan pa je, da je pravi moški, kar je dokazal tudi s tem, da je znal našteti kar nekaj obveznih delovnih pripomočkov, ki so nepogrešljivi pri gradnji. Likovičeva ni mogla skriti presenečenja in veselja, da je tik pred 80. rojstnim dnevom prejela naziv kraljica potičk, pa tudi, da je po dolgem času s prijateljem Giannijem spet zapela njegovo uspešnico Lep pozdrav, čao Mateja, ki jo je glasbenik simpatično preoblekel v Lep pozdrav, čao Angelca. Likovičeva je bila dolgoletna učiteljica in ravnateljica, ki je že večkrat povedala, da je bil njen učenec tudi Janez Janša. O njem je še povedala, da je bil miren in bister fant, ki je vse naloge rešil takoj, nato pa je imel čas za nagajanje. Ekipa Radia Robin je jubilantki zaželela zdravja in sreče še na mnoga leta.