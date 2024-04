Ambrož Vahen presenetil z ganljivim zapisom: Sem človek, ki se tuje zmage bolj veseli kot svoje

Tekmovalec šova Kmetija 2021, Šentjurčan Ambrož Vahen Kralj, je na posebni slovesnosti prejel nagrado za naj prostovoljca. Ob tej priložnosti je na Instagramu delil ganljiv zapis, v katerem se je spomnil poplav in vse škode, ki so jo naredile ljudem okoli njega.

»Ne najdem besed, ne najdem pravih čustev,« je začel. Avgusta lani je bil namreč priča hudemu opustošenju, ki so ga za seboj pustile poplave. Kako so ljudem divje vode odnesle imetje, hrano in materialne stvari. »Bilo je treba vstopiti v akcijo, in ja spet jaz, rinem z glavo skozi zid,« razkriva.

Čuti se počaščenega, da mu je zaupalo toliko ljudi, in »malemu človeku«, za kakršnega se je oklical, omogočilo, da je stopil na pomoč. Šentjurčan je prebedel mnoge noči, da je ljudem v stiski dostavil potrebne surovine. Pravi, da se ne treplja po plečih, ampak da zapis namenja vsem drugim, ki so pomagali z donacijami.

Hvaležen gasilcem

»Sem človek, ki se tuje zmage bolj veseli kot svoje,« nadaljuje. Pravi, da bi brez donacij bili ljudje danes bosi in goli, pa tudi lačni. Zahvaljuje se gasilcem, prostovoljcem in donatorjem hrane, oblačil in denarja.

Za konec razkriva, da ni bilo vse tako rožnato, saj naj bi padlo tudi veliko težkih besed, a tudi za te je hvaležen, ljudem sporoča, da so mu »na ta način pomagali, da [je] še boljši in močnejši«.

»Hvala, ljudje, ker ste,« je dodal na koncu ganljivega besedila.