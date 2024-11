Alenka Kesar spregovorila o boleči temi in razkrila, zakaj z možem nimata otrok

Nekdanja TV-voditeljica Alenka Kesar in njen mož Kamenko sta o svoji ljubezenski zgodbi spregovorila za N1. Našla sta se šele po štiridesetem letu, a je bila to kljub temu ljubezen na prvi pogled.

Alenka in Kamenko Kesar. FOTO: Mediaspeed

Oba imata za sabo ločitev in po dva otroka iz prvega zakona. Skupnih nimata. O tam, zakaj jih nimata, sta spregovorila iskreno. Alenka si je sprva to želela, a se je kmalu sprijaznila, da se to ne bo zgodilo, saj Kamenko ni bil pripravljen na to, saj je imel že dva otroka iz prejšnjega zakona, od katerih se je odselil.

Alenka si želi, da bi Kamenku lahko odvzela bolečino, ki jo čuti, ker je šel od otrok. On pa je dejal, da bo verjetno ostala za vedno. A zdaj se imajo lepo. Pravita, da imata štiri otroke, vsi skupaj so velika razširjena družina.