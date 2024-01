Alenka Gotar sporočila spodbudno novico v zvezi z nesrečo

Nesreča nikoli ne počiva, objestni in nepredvidni vozniki pa očitno tudi ne. Operna pevka Alenka Gotar, ki nas je leta 2007 s skladbo Cvet z juga zastopala na izboru za Pesem Evrovizije, stala pa je tudi na odrih od Tokia do Kanade, je na družbenem omrežju opisala grozljivo izkušnjo, ki jo je nedavno doživela pred svojo hišo.

»Kako bolan moraš biti v glavi, da s polnim gasom zapelješ v psa? Škoda, da si mi ušel!« je ob fotografiji, na kateri je na omrežju facebook pokazala poškodovano psico Mišo, zapisala besna glasbenica, in dodala: »Tisti objestni brezjajčni revi, ki je divjala po cesti in nam pred hišo zbila psa ter pobegnila, sporočam, da ji želim, da se ji to vrne, in upam, da ima fajn zbit avto, ter upam, da nima zavarovanja (za divjad)!«

Razkrila je še, da se njena štirinožna prijateljica zdaj počuti bolje, bila je šivana, ima nekaj globokih ran in odrgnin, a je na srečo velik in mišičast pes, menda ji je njena kompaktnost rešila življenje.

Ukrepanje občine

Pevka, sicer zaposlena na ministrstvu za kulturo, kjer vodi področje glasbe za nevladne organizacije in razpise, nam je v kratkem telefonskem pogovoru povedala, da o samem dogodku nima več kaj dodati in da štiriletna psica, mešanka med pasmama kraški ovčar in kangal, okreva. Dodala je še, da želi jasno in glasno poudariti, da je končno napočil čas, da občina Komenda ukrepa.

»Mi smo v naselju Mlaka precej novi, tisti, ki tukaj živijo dlje, pa pravijo, da so že prosili, da se postavijo ležeči policaji, se kje namesti kakšno ogledalo in podobno. Občina doslej ni imela posluha, čeprav se najdejo tudi takšni vozniki, ki po našem naselju divjajo kot pravi norci! Javno pozivam občino, da usliši prebivalce Mlake in na naših cestah zagotovi večjo varnost,« za konec pove pevka, neizmerno srečna, da je njena štirinožna družinska članica trčenje preživela.