Aleksandra Winkler Drole: Priča bomo potresom in poplavam, kakršnih človeštvo ne pomni

Dejstvo je, da vse, kar nam je znano, izginja, svet se zelo spreminja, in na to se moramo pripraviti. Poletje bo nedvomno vroče, soparno, nevihtno, prva polovica avgusta pa naj bi bila bolj prijazna z nami. Za »uniformirane poklice« napoveduje težave in nadaljnje selitve Slovenk in Slovencev ter podjetij. Zakaj smo narod travmatiziranih?

O svoji novi knjigi Sporočilo z Oriona pravite, da je plod hipnotičnega stanja vaših klientov in delno tudi lastnih uvidov. Podnaslov je: Kanalizirana sporočila za svet med letoma 2025 in 2045. Zaupajte nam, prosim, kaj novega ste ugotovili. V katero smer se giba ta naš ljubi svet?

Bila sem »poklicana« s strani mojega spiritualnega vodnika – nekateri ga imenujejo angel varuh – in pozvana k ozaveščanju ljudi in pripravo na nov svet, kar je zame obenem čast in tudi velika odgovornost.

V naslednjih dvajsetih letih bo človeštvo namreč na »velikem testiranju«. In zametke tega »testa« že opažamo. Vse, kar poznamo, kar nam je predstavljalo varnost in trajnost, namreč izginja.

Kot se vsak dan spreminja vreme, se spreminjata politika in gospodarstvo. Torej, moj uvid v hipnotičnem stanju, ki me še ni pustil na cedilu, je tanka meja med vojno in mirom. Tanka meja je resna nevarnost, kajti na eni strani se krepi energija ljudi, željnih maščevanja, na drugi strani pa energija »modrih duš«, ki se aktivirajo kot arbitri pri vzpostavljanju ponovnega ravnovesja med sprtimi stranmi.

Veliko agresivnih ljudi množično ustvarja navijaško borbo, kar energijsko podpira vojno stanje. Ljudje, željni kruha in iger, v vlogi kavč komentatorja, se ne zavedajo, da to lahko prikličejo v svoj dom, v svojo državo. Energijo, ki jo oddajamo, nekoč tudi dobimo nazaj, po zakonu privlačnosti.

Nujno bi bilo masovno energijsko sporočanje: Mir naj bo! Brez navijaštva in občutka pripadnosti k enim ali drugim sprtim stranem! Torej, svet se trga med vojno in mirom in v tem procesu je ...