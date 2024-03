Zaskrbljena mati: Otrok bi moral biti letos cepljen, a se je program cepljenja spremenil

Pisala nam je zaskrbljena mama, ki ima otroka v prvem in tretjem razredu. Oba sta se cepila po lanskem še starem programu obveznega cepljenja, kar pomeni, da bi letos morala prejeti poživitveni odmerek cepiva proti določenim boleznim. A ker se je jeseni program cepljenja za slovenske otroke spremenil, se mama sprašuje, ali bo otrok zaradi enoletnega zamika pri revakcinaciji morda kaj manj zaščiten.

Po starem programu bi se morali prvošolci s poživitvenim odmerkom cepiti proti hepatitisu B (3. odmerek), tretješolci pa proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (5. odmerek). Od jeseni 2023 veljavna strategija pa pravi, da cepljenja v prvem in tretjem razredu ni več, temveč se vse skupaj opravi v 2. razredu.

Letos bodo poziv na sistematski pregled in cepljenje prejele torej generacije otrok, ki obiskujejo 2. razred. »Poživitveni odmerek proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, ki so ga otroci po starem programu prejeli v tretjem razredu osnovne šole, se je zaradi spremembe časovnice sistematskih pregledov z letošnjim šolskim letom premaknil iz tretjega v drugi razred osnovne šole,« potrjujejo na NIJZ.

Letošnji tretješolci bodo cepljeni naslednje leto

Generacija otrok, ki letos obiskuje tretji razred osnovne šole, bo izjemoma cepljena naslednje šolsko leto, torej na sistematskem pregledu v 4. razredu osnovne šole.

Ali bi premik cepljenja za eno leto v kakršnem koli smislu lahko pomenil, da bodo letošnji tretješolci bolj dovzetni za okužbo z davico, tetanusom ali oslovskim kašljem?

»Premik poživitvenega odmerka, ki je namenjen poživitvi in podaljšanju že obstoječe zaščite, ki jo otroci pridobijo z rednim osnovnim cepljenjem v predšolskem obdobju, ne predstavlja težave v smislu zaščite, zato naj se starši ravnajo v skladu s predvidenim programom cepljenja in upoštevajo navodila, ki jih prejmejo od zdravstvenega doma glede sistematskih pregledov in cepljenja,« so nam pojasnili na NIJZ.

