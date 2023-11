V opisu prodajnega oglasa 15-kvadratna garsonjera, realno pa ... (FOTO)

Nepremičnine so že dolgo rakava rana naše mlade države. Postajajo pa tudi vedno bolj boleča tema za mlade, ki si strehe nad glavo kljub spodobnim službam ne morejo privoščiti. Prav tako se godi tudi našemu bralcu Borutu, ki nam je poslal oglas za nepremičnino v Mariboru. Prostor se nahaja v centru mesta in meri 15 kvadratnih metrov. Stavba je bila zgrajena leta 1900. »Čeprav je ob opisu navedeno, da gre za garsonjero, v nadaljevanju ugotoviš, da je to po njihovo poslovni prostor v stanovanjsko-poslovni zgradbi,« nam svoje začudenje nad videnim opiše bralec. Se pa na tem mestu njegovo čudenje ne konča. Pri ogledu fotografij, je namreč doživel novo presenečenje.

Jaz vidim klet brez česarkoli, kar bi bilo podobnega stanovanju,« se huduje Borut, ki obupuje nad pregledovanjem oglasov in upanjem, da bi nekoč lahko spal v svoji nepremičnini. »To pa še ni najhujše, to klet bi oni prodali za 29.000 evrov,« dodaja, zgrožen nad pohlepom.

Pogled iz "garsonjere". FOTO: Zaslonski Posnetek

Ko smo preverili oglas, smo ugotovili, da je prostor še vedno na voljo in da zapisi bralca držijo. Naj dodamo le še opis, s katerim se pohvali prodajalec: »Poslovnemu prostoru je možno spremeniti namembnost v stanovanjsko rabo. Prostor ima lasten vhod sskupnega dvorišča. V prostoru se nahaja novo izgrajen vodovodni priključek, speljan preko skupne vodomerne ure v kleti objekta in nov kanalizacijski priključek. Števčno mesto za električni števec se nahaja zraven vhodnih vrat. Možnost parkiranja na skupnem dvorišču, ki je varovano z dvižno rampo. Strop prostora je obokan. V prostoru ni vlage.«

