Stanovanje v nakupovalnem središču v Ljubljani? To je nov bizaren oglas

Na nepremičninskih portalih se je pojavil šokanten oglas za stanovanje, ki bi ga lahko razvrstili v kategorijo »saj ni res, pa je«. Lastnik trgovskega poslovnega centra Ledina je 44m2 velik prostor preuredil v stanovanje in ga prodaja po ceni 3300 evrov za m2.

Nekoč je bil poslovni prostor, zdaj ga prodajajo kot stanovanje (brez oken). FOTO: Zaslonski posnetek

V oglasu piše, da je bilo stanovanje pred tremi leti adaptirano, da ima novi lastnik 24-urni dostop vse dni v letu, v stanovanju je tudi kopalnica s prho, ni pa omenjeno, da v stanovanju ni oken. Nekoč so bili tam poslovni prostori, okna, ki so nekoč imela pogled na hodnik trgovskega centra, pa so lastniki prelepili s folijo z odtisom gozdnega motiva.

Pod objavo oglasa so se usuli zabavni komentarji. Nekaj jih objavljamo:

»Še jst, ki sem na vasi doma nimam tako. Iz dnevne sobe direkt v gozd«

»Pa to je bivši frizerski salon«

»Pa kaj vam ljudje, cisto zelo v redu je naredil za airbnb. Mal poglejte, kakše luknje se oddajajo v Splitu, pa v Piranu in to za 100€/ dan in je nabiti polno celo poletje. Take luknje, da vi, ki tule jamrate, se krompirja ne bi skladiščili not. Ampak izgeda, da le doma cepite in ne veste, kaj se dogaja okrog vas.«

»Ampak snega ti pa ni treba kidat pred vhodom.«

»Trenutno bi jesenska idila morda dvignila povpraševanje.«