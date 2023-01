Sredi noči nad Kranjem pokalo: je razlog res to, kar piše na posnetku? (VIDEO)

Na družabnih omrežjih je zakrožil videoposnetek ognjemeta iz Kranja s pripisom »Vse najboljše, Republika Srbska«. Posnetek naj bi nastal v noči na 9. januar, objavil pa ga je avtor, ki v imenu nosi besedo Kranjčan. Z njega je razvidno, da je nad gorenjsko prestolnico z več delov mesta sočasno zažarel ognjemet, kot da bi šlo za usklajeno akcijo.

Kranjski policisti o dogodku niso bili obveščeni, so nam dejali, in prav tako po do sedaj izvedenem preverjanju niso prejeli nobene prijave glede morebitnih kršitev s področja javnega reda in miru.

Policisti bodo tudi preverili, ali obstaja morebitni obstoj kaznivih dejanj zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov, saj uporaba ognjemetnih izdelkov po 1. januarju ni dovoljena, za prekršek pa je predpisana globa od 400 do 1200 evrov.

Kot lahko sklepamo z videoposnetka, so nekateri v Kranju proslavljali dan srbske entitete Bosne in Hercegovine, s katerim zaznamujejo obletnico njene ustanovitve.

Oblasti v Banjaluki vztrajajo pri zaznamovanju dneva entitete 9. januarja, čeprav je ustavno sodišče ta dan že dvakrat razglasilo za neustavnega. Republika Srbska je mimo tega mnenja z vojaško parado in slovesnostmi proslavila ta dan v Banjaluki in vzhodnem Sarajevu, kjer pa je večinsko bošnjaško prebivalstvo slovesnost označilo za provokacijo.