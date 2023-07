Razjarjeni bralec: Občina zaračunava vsako malenkost, nič pa ne naredi za zmanjšanje vlomov

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Mitja, ki ima precej povedati čez občino Bovec in njihovo ukrepanje oziroma neukrepanje glede vlomov in tatvin, ki jih menda redno doživljajo obiskovalci tega kraja. Kot pravi Mitja, te kraje obiskuje že desetletja, še posebej pogosto pa zadnja leta.

Takole pravi: »Sem kajakaš in plačujem sezonsko dovolilnico za plovbo. Vaši kraji zaradi vas (op. p. mišljena je občina Bovec) postajajo zame vedno večja nočna mora. Zaradi vas zato, ker niste zadnjih par deset let naredili nič, le zaračunavali ste obiskovalcem za vsako malenkost. Da bi lopove odvrnili od kraje, vlomov in tatvin, pa nič. Ali ne morete na vstopno-izstopne točke dati vsaj kakšne lažne kamere, če ne drugega? Te bi vas stale dvomestni znesek, za števce plovil, ki stanejo pregrešne vsote pa imate?«

Na župana občine Bovec Valterja Mlekuža smo se obrnili po komentar zapisanega in jih vprašali, ali zaznavajo težavo s številnimi vlomi ter kaj so morebiti že naredili ali imajo namen narediti, da se težava zmanjša.

Odgovor z občine Bovec je bil kratek in jedrnat: »To, kar pravi bralec, da je veliko vlomov v avtomobile, je prava izmišljotina ali pa meni policija prikriva podatke.«

Redar: To ni naša pristojnost

Mitja pripoveduje, da je ob zadnjem preverjanju njegove dovolilnice, kar se dogaja redno, omenil redarju, da bi mogoče lahko malce nadzirali tudi parkirišča, kjer parkirajo obiskovalci Soče, predvsem pa veslači, ki se odpravljajo na reko. Menda mu je redar z nasmehom na obrazu odvrnil, da to ni v njegovi pristojnosti. Bralec se zdaj jezno sprašuje: »Kako kraje, vlomi in tatvine v vaši občini niso vaša pristojnost?«

Tudi za opisano situacijo smo zaprosili za komentar bovškega župana. Ta se glasi: »Gospod kupi za 3 evre dnevno dovolilnico. Če jo kupi, pusti avtomobil cel dan na parkirišču, za katerega ne plača nič in potem bi želel, da še nekdo stoji pri njegovem avtomobilu in ga čuva?«

O morebitnih rešitvah, za katere smo ga povprašali, je povedal, da so pripravili razpis za »štiri informatorje, ki bodo več prisotni na terenu in opozarjali.«

Kaj pravi policija?

Na policijski upravi Nova Gorica smo poiskali odgovor, koliko je na Bovškem vlomov. Pojasnili so, da so policisti policijske postaje Bovec letos na Bovškem obravnavali skupno sedem vlomov v motorna vozila, v dveh primerih pa je ostalo pri poskusu vloma v vozilo. »V zvezi s tem še dodatno pojasnjujemo, da se je vodstvo PP Bovec včeraj, 11. julija 2023, udeležilo varnostnega sosveta občine Bovec, kjer so med drugim pristojnim lokalnim (občinskim) oblastem ponovno predlagali ureditev oz. postavitev ustreznih videonadzornih sistemov na različnih točkah v občini Bovec,« še dodajajo.