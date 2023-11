Pretresljivo početje na avtocesti: poglejte, kakšen manever je izvedel voznik (FOTO)

Včasih kakšen izvoz na avtocesti zgrešimo. Takrat nam ne preostane drugega, kot da izberemo naslednjega in nadaljujemo pot po drugi pot. A nekateri se odločijo za bolj vratolomen podvig. Znani so primeri, ko so vozniki, čeprav je to prepovedano, po avtocesti vozili vzvratno, da bi se vrnili na ustrezni izvoz. Znani so tudi vozniki, ki so nespametno vozilo obrnili in do naslednjega izvoza vozili v napačni smeri. Kako hudo nevarno je to, nam verjetno ni treba poudarjati.

Zadnja zgodba se je pripetila na avtocesti, med Ljubljano in Mariborom. Neki voznik je zapeljal na izvoz, pri tem pa spregledal, da ga ta pelje stran od avtoceste in ne na bencinsko črpalko. Pa je ustavil in zapeljal vzvratno. Še dobro, da so bili drugi vozniki toliko prisotni in prisebni, da ni prišlo do česa hujšega.

V zakonu o pravilih v cestnem prometu je jasno zapisano:

Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, ni dovoljeno voziti po smernem vozišču, namenjenemu vožnji v nasprotni smeri (30. člen, 6. odstavek).

Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. (30. člen, 10. odstavek).

Če kršite deseti odstavek, vam grozi 300 evrov globe, če pa vozite v napačno smer, pa 1200 evrov kazni, vozniku pa se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Vozil je vzvratno in tvegal nesrečo. FOTO: Bralec

