Pozor, dve verižni trčenji na avtocesti, nastal dolg zastoj (FOTO in VIDEO)

Bralec Darko sporoča, da je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko prišlo do dveh verižnih trčenj. »Prva prometna nesreča se je zgodila pri izvozu Brezovica, druga pa kak kilometer prej. Vsega skupaj je udeleženih vsaj 6 vozil,« pravi bralec. Po njegovih besedah je proti Ljubljani nastal dolg zastoj, kolona vozil pa naj bi segala skoraj do Vrhnike.

Druga prometna nesreča se je zgodila približno en kilometer pred izvozom Brezovica proti Ljubljani. FOTO: Bralec Darko

O zastoju na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica poroča tudi prometno informacijski center. Po njihovih podatkih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut.

Vozniki v zastoju so vzpostavili zgleden reševalni pas, nato pa ga je »pokvaril« voznik belega avtomobila.

