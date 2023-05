Neverjetno, poglejte, kaj je Borisu priletelo na okensko polico (VIDEO, FOTO)

»Več kot pol ure je vedril na oknu pred komarnikom, sva se pogovarjala. Pravi, da je klavžar,« je na facebooku zapisal Boris iz Postojne, ki je v svoj fotoobjektiv ujel izredno ogroženo vrsto ptice črne barve, z rdečo glavo, ukrivljenim dolgim kljunom.

Pod objavo fotografij so sledilci ugotovili, da ima ptica obroček okoli noge z nemškimi oziroma avstrijskimi napisi, kar nakazuje na to, da se je ptica verjetno izgubila oziroma pobegnila.

Najverjetneje gre za ptico klavžar, o kateri lahko preberemo, da je velika ptica selivka, ki živi v pustih, polpuščavskih in skalnatih življenjskih okoljih, velikokrat, ne pa vedno, blizu tekočih voda.

Po pisanju Wikipedije, je bil nekoč klavžar veliko bolj razširjen po Srednjem vzhodu, Severni Afriki in tudi v Evropi, kjer pa naj bi pred 400 leti izumrl oziroma so ga iztrebili, saj naj bi končali na krožnikih gospode. Tudi na našem ozemlju.

V Avstriji naj bi si prizadevali, da bi jih ponovno razmnožila in naselila v svojem okolju.

Vrsto so nekdaj zelo cenili faraoni v starem Egiptu, zdaj pa je uradno skrajno ogrožena vrsta. Populacijo v divjini ocenjujejo na 420 in približno 1500 v ujetništvu (2004). Stalno ostaja le v Maroku, Turčiji in Siriji.

Razpon peruti te nenavadne ptice je od 120 do 135 centimetrov, povprečno pa tehtajo od kilogram do kilograma in pol.

