Mladeniči zasačeni v akciji na avtocesti. Fotografije razkrivajo čisto vse (FOTO)

Na slovenskih avtocestah so zastoji v poletni sezoni pogosto del vsakdana, in ko pride do njih, se na njih dogaja marsikaj. Tudi tisto, kar se ne bi smelo: nekateri zapuščajo vozila, se po avtocesti, ko promet stoji, vozijo celo s skiroji. Včasih se pripetijo tudi hude nesreče.

Nedavno smo o eni takšni poročali na ljubljanski obvoznici. Kolona vozil je ustavila, tovornjak pa je priletel od zadaj. Posledice: trije mrtvi.

Kakšna dva tedna po trčenju je zaokrožila fotografija, ki naj bi nastala na vzhodni ljubljanski obvoznici. Prikazuje fante, ki so se v gneči spravili iz vozila, eden je celo splezal na streho avtomobila.

V skupini Ustvarimo reševalni pas na avtocestah so ogorčeni: »Tako početje ni primerno niti za najbolj neumno objavo na socialnih omrežjih. Čeprav je bila fotografija objavljena v medijih, brez zakrivanja obrazov, smo jih mi prikrili, ker si osebe ne zaslužijo niti minute "slave". V prometu bodimo odgovorni, saj le tako lahko dosežemo varno cesto za vse.«

Kaj o tem pravi policija

Na policiji smo preverili, ali so prejeli, kakšno prijavo in ali so fante izsledili.

»Glede vprašanj pojasnjujemo, da do sedaj nismo prejeli prijave ali bili obveščeni o vožnji kot izhaja iz fotografije. Bomo pa v nadaljevanju ob morebitno podanih vseh elementih prekrška skladno z zakonom, izvedli ustrezne ukrepe,« je v odgovoru zapisal Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) sicer v prvem odstavku, 88. člena določa, da se sme v motornem in priklopnem vozilu ali na njem voziti le toliko oseb, kolikor je v vozilu sedežev oziroma stojišč, na način, ki ga je določil proizvajalec vozila: »Kazenska sankcija je določena v 17. odstavku istega člena in sicer 120 evrov. Glede na videno fotografijo lahko sklepamo, da gre tudi za kršitev nedovoljene hoje po avtocesti, oziroma hitri cesti za katero je predpisana globa v višini 150 evrov (22. odstavek, 30. člena ZPrCP).«

Nevarno in neodgovorno početje

Tomaževic dodaja, da se vsaka takšna kršitev obravnava glede na konkreten posamičen primer v okviru postopka o prekršku.

»Je pa takšno ravnanje na avtocesti vsekakor nevarno in neodgovorno in lahko predstavlja veliko nevarnost tako za kršitelje kot druge udeležence v prometu. Zato apeliramo na vse, da tudi če so na cesti zastoji, to ni priložnost za neodgovorno ravnanje, slikanje in podobno. Potrebno je ustvariti reševalni pas, po katerem se vozijo vozila s prednostjo, katerih vožnja bi bila s takšnim ravnanjem prav tako lahko zelo ogrožena,« opozarjajo s PU Ljubljana.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.