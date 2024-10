Mimoidoči osupnil: Pri Narodni galeriji sem opazil policista, zraven nekaj podobnega truplu (FOTO)

»Nekaj pred deveto zjutraj sem pri Narodni galeriji v Ljubljani opazil policista, zraven pa nekaj podobnega truplu,« nam je pisal bralec in objavil fotografijo, na kateri je mogoče opaziti kup, ki je pokrit z odejo. S Policijske uprave Ljubljana so zanikali, da je na tleh ležalo truplo, in dodali, da gre za ukradene kozmetične izdelke.

Del predmetov odvrgla tudi na mestu, ki ga je opazil bralec

V ponedeljek ponoči so bili policisti obveščeni o vlomu v eno izmed trgovin s kozmetičnimi izdelki na območju centra Ljubljane. Po prvih podatkih sta dva do zdaj neznana osumljenca vlomila skozi steklena vrata trgovine in odtujila več kozmetičnih izdelkov. Pri begu sta nekaj izdelkov izgubila ali odvrgla. Med drugim sta del predmetov odvrgla na mestu, ki ga je opazil bralec, zato so policisti ta kraj za čas ogleda zavarovali.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil

Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravljajo ogled ter nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

