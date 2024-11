Mama ogorčena: Sramota, otroka so poslali k sodniku zaradi 1,30 evra, a to še ni vse

»Sramota za Ljubljanski potniški promet. Mojega otroka so dali na sodišče zaradi 1,30 evra, ker je pozabil napolniti urbano. Varnostnik ga je sredi pločnika legitimiral, kot da je policist, in poniževal otroka. Plačal je že 40 evrov. Kam to pelje,« nam je sporočila ogorčena mama mladoletnika, ki mora zdaj še na sodišče.

Omenjeni mladoletnik zagotovo ni osamljen primer, ki je imel smolo, da je naletel na kontrolerja ravno na dan, ko je pozabil napolniti mesečno vstopnico za mestni prevoz. V povprečju ugotovijo med 2.000 in 3.000 prekrškov na mesec, dnevno pa potnike nadzoruje okoli dvanajst kontrolorjev.

Postopki vodenja v primeru, ko kontrolor na avtobusu izsledi slepega potnika, so jasni. Kontrolorji LPP nimajo pristojnosti za posredovanje glob, zato potnika le popišejo, nato pa podatke o kršitelju posredujejo mestnemu inšpektoratu. Ti pa izdajo odločbo o prekršku in kršitelju naložijo plačilo kazni. Ob tem pa sledi še plačilo sodne takse.

Kakšen je postopek?

V omenjenem primeru se je zgodilo, da mladoletnik ni validiral mesečne karte oziroma ni plačal vožnje, pri tem pa ga je ujel kontrolor.

V tem primeru, kot so nam v preteklosti že pojasnjevali z Inšpektorata MU MOL, kontrolor potnika opozori, da je treba to vedno storiti. Če na kartici ni naložene veljavne mesečne vozovnice ali dobroimetja, kontrolor kartico odvzame.

LPP zoper takega kršitelja poda predlog za uvedbo postopka na Inšpektorat MU MOL zaradi kršitve drugega odstavka 22. člena odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnega linijskega prevoza potnikov. Enako sledi tudi, če potnik pri sebi ob kontroli nima ničesar.

V primeru, da opravlja nadzor na avtobusih inšpektor, kršitelju neposredno izda plačilni nalog, v primeru mladoletnika pa mora na pristojno sodišče podati obdolžilni predlog.

Globa zaradi neplačila voznine na LPP avtobusih je določena z Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in znaša 40 evrov za vse. Zoper mladoletne osebe Inšpektorat MU MOL ne izdaja glob, saj je za njihovo obravnavo pristojno okrajno sodišče glede na naslov bivanja.

Kakšen je torej lahko celotni strošek za mladoletno in odraslo osebo?

Mladoletni kršitelji so obravnavani individualno, zanje pristojno sodišče ukrepa na podlagi Zakona o prekrških, ki tudi določa sankcije za mladoletne kršitelje.

Pri odraslih kršiteljih pa je za kršenje Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov predpisana globa 40 evrov, s tem povezani stroški sodne takse, ki so določeni v Zakonu o sodnih taksah, in za globo znašajo 40 evrov, ter morebitna premoženjska protipravna korist (cena ene vozovnice).

Če se v postopku ugotovi, da je bil prekršek storjen v takih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega, lahko prekrškovni organ izda tudi opomin, za katerega je prav tako kot pri globi treba poravnati morebitno premoženjsko protipravno korist in sodno takso, ki po Zakonu o sodnih taksah znaša 30 evrov.

Celotni strošek v primeru izrečene globe je torej 81,3 evra, če ne upoštevano, da je plačilo globe izvedeno v roku za možnost plačila globe v polovičnem znesku, oziroma 61,3 evra, če upoštevamo, da je globa plačana v roku za možnost plačila polovičnega zneska globe. V primeru izreka opomina je treba plačati 31,3 evra. Sodne takse ni mogoče plačati v polovičnem znesku.

