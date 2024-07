Bralka Andreja po vožnji z vlakom: Kako je to možno v 21. stoletju?

Da v naši državi javno-potniški promet ne deluje popolnoma tako, kot bi si želeli, je jasno. Bralci iz dneva v dan poročajo o svojih potniških izkušnjah, ki so lahko včasih res neverjetne.

Ena izmed takšnih je zgodba naše bralke Andreje, ki je ob nedavni vožnji z vlakom na relaciji Ljubljana – Maribor ni mogla verjeti svojim očem. Pravi, da je to le ena izmed mnogih izkušenj, ki jih je doživela na vlaku. Ob tem se čudi vsem pritiskom in pobudam, da naj ljudje začnejo bolj množično uporabljati javni prevoz.

»Trije najstniki so se ob 19.45 vračali v Maribor. Vsak s svojo povratno karto. Ker so slučajno nabasali na IC, se jim tudi sanjalo ni, da morajo doplačati 1.5 evrov. Niso imeli dovolj gotovine za vse 3, zato je eden hotel plačati s kartico. A naleteli so na težavo. Nemogoče je plačati s kartico v 21. stoletju. Prav tako ni nobenega avtomata na vlaku, kjer je možen nakup s kartico, kot to vsak dan videvamo v tujini. In ker najstnik denarja ni imel, mu je gospod sprevodnik rekel, da bo pač moral dol v Zidanem Mostu in presedlati na navaden vlak. Dala sem mu 1.5 evra, da je lahko šel s prijatelji domov, da ni prišel v Maribor sredi noči in vmes vetril sredi ničesar. To je naš javni prevoz. In ljudje, ki so tam zaposleni,« je zapisala naša bralka Andreja.

Kako je to mogoče?

Z vprašanji, kako je možno, da v današnjem času ni mogoče na vlaku doplačati vozovnice z bančno kartico, smo se obrnili na slovenske železnice, kjer so izrazili obžalovanje ob neprijetni izkušnji, ki so jo doživeli potniki.

»Če ima potnik vozovnico za lokalni potniški vlak (LP, LPV, RG) in potuje z vlakom višje vrste (EC, MV, IC, ICS), lahko dodatek za vlak višje vrste dokupi tudi v vlaku, kot se je to zgodilo potnikom, ki jih omenjate. Žal pa je trenutno še vedno tako, da v vlaku ni mogoče plačilo s karticami, temveč le z gotovino,« so potrdili.

V nadaljevanju so pojasnili, da je nakup vozovnic s plačilnimi karticami mogoč na potniških blagajnah, na kartomatih na postajah in postajališčih in v spletni in mobilni aplikaciji. »V vlaku je nakup vozovnic namenjen predvsem za potnike, ki na vstopni postaji nimajo odprte potniške blagajne (nakupa pri osebi) ter kot že omenjeno je plačilo mogoče le z gotovino. Prevozniki v javnem potniškem prometu namreč za izvedbo validacije ali prodaje vozovnic na svojih prevoznih sredstvih uporabljamo IJPP mobilne terminale (MT). Gre za strojno opremo ministrstva, ki je zdaj stara že več kot 6 let in ne omogoča plačevanja s plačilnimi karticami. V vlaku je tako možen nakup le z gotovino ali VALU.«

Na vprašanje, kdaj bo kartično plačilo omogočeno tudi na vlakih, so odvrnili, da je v postopku priprava javnega razpisa za nabavo novih mobilnih terminalov, ki bodo sodobnejši in bodo nudili možnost plačila z bančnimi karticami in s tem izboljšali uporabniško izkušnjo. »Je pa kot že navedeno nakup s kartico možen povsod drugod - na potniških blagajnah, na kartomatih in na spletu. Spremljamo tudi uporabniško izkušnjo in vezano na to načrtujemo in izvajamo optimizacije rešitve, tudi različnih možnosti plačil. Produkti se uvajajo v dodatne prodajne digitalne kanale postopoma in tudi nakup samo dodatka preko spleta ali mobilne aplikacije bo mogoč v bližnji prihodnosti.«

Imate tudi vi za nas zgodbo, ki bi jo radi delili z našimi bralci? Pošljite nam jo preko spodnjega obrazca.