Bralec Peter razkril, kako so ga nategnili na slovenskih spletnih zmenkih

Iskanje pravega partnerja, ljubezni je v teh časih vse bolj stvar virtualnega sveta. Tudi naš bralec Peter se je poslužil spletnih zmenkov, da bi našel ljubezen svojega življenja, a se je opekel.

Tako pravi, da se je pred leti na spletnih portalih za zmenke lahko prosto izmenjevalo fotografije, četudi so bili podatki deklet nedostopni. A potem je tovrstne portale od češkega podjetja kupilo slovensko podjetje. Kot pravi naš bralec, so spremenili obrazce za registracijo in zablokirali možnost prenosa fotografij.

Samo evre ti požira z računa

A to ni vse, se huduje naš bralec. Za poslano SMS sporočilo ti zaračunajo 30 centov, za prejeto pa 99 centov. A kot pravi bralec Peter, se z SMS sporočili nikakor ne da priti do zmenka z željenim dekletom, »samo evre ti požira na telefonskem računu.«

Kot je ugotovil naš bralec, je na sedežu slovenskega podjetja, ki upravlja spletne portale za zmenke, le poštni nabiralnik. Ko je podjetje opozoril, da je možnost prenosa fotografij onemogočena, je dobil odgovor: »Pa kaj zato, če je prenos fotografij blokiran na zmenkarijah.«

Le nateg?

Bralec Peter je dodal, da je ob večjo vsoto denarja, saj je trajalo preden je ugotovil, da so »te zmenkarije fake zmenkarije in en velik nateg.« Opozoril je še, da so tudi sporočila pomešana, tako da ne veš, katera od deklet ti odpisuje, če si dopisuješ z več ženskami.

