Bralec Klemen: To je nesprejemljivo, vozovnica bi morala veljati na celotnem območju Slovenije

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Klemen, in sicer zaradi pritožbe čez enotno vozovnico Slovenija. Pravi, da je uvedba te vozovnice sicer pozitivna, da pa ga motijo nekatere podrobnosti te ureditve. Takole argumentira svojo pritožbo: »Dodatna doplačila nekaterih vlakov postavljajo potnike v nepravičen položaj, hkrati pa znatno majejo smiselnost ukrepa. Potniki, ki so že kupili enotno vozovnico, bi morali imeti možnost neomejenega potovanja z avtobusi in vlaki, brez dodatnih stroškov.«

Kot smo že poročali, je treba uporabo nekaterih hitrih in mednarodnih vlakov (IC, MV, EC, EN ter ICS) doplačati ob vsaki vožnji . »To je povsem nesprejemljivo in gre proti načelom enotne vozovnice ter ciljem trajnostne mobilnosti. To v praksi pomeni, da mora na primer uporabnik z letno enotno vozovnico, ki potuje od Celja do Ljubljane za vsako vožnjo doplačati še od 1,5€ do 3€ dodatka. Nek drug uporabnik, prav tako z letno vozovnico, ki se vozi iz Maribora v Avstrijo na delo z vlakom, bo moral prav tako doplačati mednarodni dodatek, čeprav bi morala vozovnica veljati na celotnem območju Slovenije,« svoje argumente opiše bralec in ob tem navede še boljšo prakso iz tujine. Kot primer doda Klimaticket v Avstriji, ki velja za vse vlake in drugi javni promet, prav tako velja do slovenske meje.

»Dodatna doplačila negativno vplivajo na uporabniško izkušnjo potnikov, povzročajo zmedo in zavirajo uporabo javnega prevoza. Prav tako ustvarjajo občutek neenakosti med potniki, saj nekateri vlaki ostajajo nedostopni tistim, ki so že plačali za celoletno vozovnico. To ne le zmanjšuje zaupanje potnikov v javni prevoz, ampak tudi zavira spodbujanje trajnostne mobilnosti in zmanjšanje prometnih zastojev v državi,« se huduje bralec, ki dodaja, da tako ne bomo povečali uporabe javnega prometa.

Kako mu odgovarjajo na pristojnem ministrstvu?

Z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na zapisane kritike odgovarjajo tako: »Mednarodni vlaki so v prvi vrsti namenjeni potnikom, ki potujejo v/iz Slovenije in naj jih ti tudi uporabljajo. Ne bi bilo prav, da jih zasedajo v prvi vrsti potniki, ki potujejo na relacijah znotraj Slovenije, mednarodni potniki pa bi mogoče celo ostali brez možnosti prevoza. Poleg tega (tako SŽ) gre za vlake višjega ranga.

Ko smo poskušali izvedeti, ali razmišljajo o izboljšavah in kdaj bi se lahko to zgodilo, so nam kratko pojasnili, da zaenkrat to zadevo še preučujejo.