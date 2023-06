Kako bo letos z brezplačnimi vozovnicami za upokojence? Imamo odgovor

Vozovnice za brezplačen medkrajevni prevoz so zaživele z julijem 2020. Do brezplačnega prevoza so upravičeni upokojenci oz. starejši od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Upravičeni so tudi imetniki invalidske kartice ugodnosti in vojni veterani. Od oktobra 2021 je brezplačen prevoz za omenjene skupine v veljavi tudi za ljubljanski in mariborski mestni potniški promet.

Letnim vozovnicam pa se rok izteče konec junija, zato smo na pristojno ministrstvo vprašali, ali bodo ukrep brezplačnih vozovnic za omenjene skupine podaljšali. Kot so nam potrdili, bodo brezplačne vozovnice za starejše od 65 let, invalide in vojne veterane na voljo tudi po juniju.

Doslej avtomatsko podaljšanje, kako v prihodnosti?

Doslej so se vozovnice avtomatsko podaljšale po izteku roka. Z ministrstva so nam odgovorili, da bo tudi letos še tako. »Mogoče pa bo treba v naslednjih letih podaljšanje opraviti z obiskom na prodajnem mestu ali spletu,« dodajajo.