Iz Portoroža se javlja bralec Anže: To je katastrofa (FOTO)

Dobili smo sporočilo zaskrbljenega bralca Anžeta, ki počitnikuje v Portorožu, vendar tamkajšnje razmere trenutno niso najbolj idilične.

Kot pravi Anže, je morje tam zelo umazano, saj je burja prinesla smeti in travo. »Nekaj so jo nabrali in jo kar nametali nam pred ‘obraz’. Te smeti/trava tudi zelo smrdijo ... Ne vem, kako je to videti, tudi za turiste ni ravno primerno? Katastrofa,« je zapisal nejevoljno.

Trava in smeti v portoroškem morju. FOTO: Bralec Anže

V nedeljo zjutraj je slovensko morje sicer imelo skoraj 26 °C, obiskovalci so se pritoževali tudi zaradi sluzi, ki se je nabirala ob obali. V ponedeljek in torek je morje močno razpihala burja, ki je odnesla sluz, temperaturo pa znižala za okoli 5 °C.

Sluz se po poročanju Primorskih novic zadržuje še na nekaterih zavetrnih območjih.

