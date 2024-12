Božičkov vlak razočaral bralko in otroke, na mrazu so čakali več kot eno uro

Bralka Eva nas je opozorila, da na družbenem omrežju Facebook v skupini »Mamice na porodniški« delijo zapis Ne kupujte dragih kart za Božičkov vlak Slovenskih železnic.

»V soboto, 14. decembra 2024, smo se z Božičkovim vlakom odpeljali do Litije. Naj dodam še to, da smo polni pričakovanja karte kupili že prvi dan, ko so prišle v prodajo, in sicer za štiri odrasle in štiri otroke, kar skupaj nanese kar precej denarja. Med vikendom so karte za slovenske železnice cenejše, vendar ker naj bi šlo za poseben okrašen vlak z Božičkom in darili, smo se vseeno odločili, da bomo plačali mnogo več.«

»Na postajo v Ljubljano je prišel povsem običajen potniški vlak. Kar se okrašenosti tiče je bila zelo skopa. Otroci sploh niso imeli občutka, da so na Božičkovem vlaku. Samo na oknih so bile nalepljene snežinke. Na vlaku nobene božične glasbe ali animacije. Vožnja do Litije traja približno 30 minut. Božiček je res samo na hitro šel mimo vseh otrok. Njegova pomočnica je vsakemu otroku dala točno tri bombone in majhno vrečko, v kateri je bil jo-jo slovenskih železnic in še ena neuporabna stvar.«

Čakali več kot eno uro na mrazu

»Čeprav je bil že ob nakupu kart precej velik poudarek, da morajo vsi otroci imeti kupljeno karto, ker s tem dobijo vavčer za darilo. S seboj smo imeli tudi enoletnico v vozičku, vendar tudi zanjo je bila cena polna. V Litiji pa smo morali več kot eno uro čakati na mrazu prevoz za nazaj. Železniška postaja v Litiji je trenutno v totalnem razsulu, saj jo obnavljajo in je eno veliko gradbišče.«

Leta 2018 je otroke zapeljal muzejski vlak. FOTO: Dejan Javornik

»Prišel pa je tudi vlak, ki je bil tako nabito poln, da je bilo za otroke že nevarno, saj niso imeli prostora niti, da bi se varno držali za držala. Na sedenje pa se sploh lahko pozabi. Torej, drage Slovenske železnice. Tole ni bil Božičkov vlak, ampak ste nas peljali na obupno vožnjo in tudi otrokom se je vlak dobesedno zameril.«

»Vlak ima sicer poleg sedišč tudi stojišča in varnost potnikov nikakor ni bila ogrožena,« je zagotovila predstavnica za stike z javnostmi.

»Za ceno 10 evrov za odrasle in 7 evrov za otroke bi pričakovali, da ste bolj organizirani in omogočite vsem otrokom dostojen povratek v Ljubljano. Razumem, da potekajo dela, vendar če ne morete nuditi človeških razmer, potem se takih dogodkov ne organizira. Zagotovo se takšnih dogodkov ne bomo več udeležili. Pustiti otroke več kot eno uro na mrazu in jim obljubljati Božičkov vlak, ki je daleč od tega, je nedopustno.«

S SŽ odgovarjajo

Za komentar smo prosili Slovenske železnice, odgovorila nam je Tea Šavor z oddelka za odnose z javnostmi.

»Iskreno nam je zelo žal, da vožnja z Božičkovim vlakom ni bila po pričakovanjih,« je sporočila in se opravičula za zamudo vlaka, ki naj bi otroke odpeljal nazaj domov.

Leta 2015 je Božiček obiskal otroke z muzejskim vlakom. FOTO: Igor Mali

»Kot smo tudi vnaprej najavljali, Božiček vsakemu otroku podeli simbolično darilce, ne darilo visoke vrednosti. Leto je vsak otrok prejel trajnostno, okolju prijazno darilce, in sicer tradicionalno leseno igro jo-jo, leseno igro križci, krožci, tri v vrsto ter bombone,« je pojasnila predstavnica.

Muzejski vlak ne vozi več

Povedala je, da muzejski vlak, ki je pred leti opravljal takšne vožnje, »nima več možnosti za vožnjo« in da so že v ponudbi najavili, »da se bodo vožnje izvajale z novimi Stadler vlaki«. Pri tem dodaja, da je otroke na dogodivščino popeljal dvonadstropni vlak, kar je za marsikoga vseeno novo doživetje.

Nad novim vlakom so bili razočarani. FOTO: Slovenske železnice

»Božičkov vlak je bil okrašen z novoletnimi lučkami in pravljičnimi liki (snežaki, pravljične vasice, jelenčki …) ter snežinkami na vseh steklenih površinah (okna, vrata, ogledala, steklene stene …),« je sporočila predstavnica Slovenskih železnic.

»Na Božičkovem vlaku je otroke obiskal in pozdravil Božiček in njegovi pomočniki škratje, kot smo tudi najavili v sami ponudbi,« je pojasnila, pri tem pa dodala, da so od marsikoga prejeli pohvalo.

Letos so zapeljali 17 voženj Božičkovega vlaka, močno pa obžalujejo sobotni primer vožnje med Ljubljano in Litijo, ki je utrpel zamudo v povratku, so še sporočili.