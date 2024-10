Žensko oblegalo sto rakunov, morala je poklicati policijo

Ni jih malo, ki se jim živali smilijo, tako potepuške, ki so bile nekoč morda vajene človeške bližine in so imele nekoga, ki je skrbel zanje, kot tiste, ki živijo v divjini in bi morale biti sposobne same poskrbeti zase. Dobronamerno jih ljudje običajno hranijo, da pa to ni nujno dobra ideja, je na svoji koži izkusila Američanka, ki je več kot 35 let hranila rakune v bližini svojega doma.

Večino tega časa je bilo vse lepo in prav, nato pa so pred dnevi ti kosmatinci začeli oblegati njeno hišo. Prišlo jih je skoraj sto in niso se dali odgnati, dokler jim ne bi ženska kot običajno na vrt postavila hrane.

Ustrezne službe bi za odstranitev skoraj 100 zverinic računale 50.000 ameriških dolarjev.

Američanka, njena identiteta ni znana, jih je nekaj časa zgolj opazovala skozi okno, a prišel je trenutek, ko je morala po opravkih, in takrat so se težave šele začele. V trenutku, ko je odprla vrata, se je proti njej zagnala skupina živali, sledila jim je še ena skupina, nekatere so bile naravnost agresivne in na koncu ženski ni preostalo drugega, kot da se zapre v hišo in pokliče policijo.

Policisti česa takšnega še niso videli. Foto: X

»Očitno se je razvedelo, kje je hrana, in vsi so to hoteli izkoristiti naenkrat,« je napol v šali dejal tiskovni predstavnik policije v okrožju Kitsap Kevin McCarthy in nadaljeval: »Ko je prispela patrulja, so jih obkrožili rakuni, komaj so prišli iz avtomobila. Nihče še nikoli ni videl toliko teh živali na kupu, bili so povsem nepripravljeni in šokirani.«

A težave se niso končale. Policisti niso usposobljeni, da bi preselili tolikšno množico divjih živali, zato so morali na pomoč poklicati veterinarje in zaposlene v lokalnem zavetišču, ki pa za odstranitev ene živali računajo 500 ameriških dolarjev oziroma 457 evrov.

V tem primeru bi to naneslo skoraj 50.000 dolarjev, toliko denarja pa nima ne lokalna policija, še manj pa ženska, ki je zverinice nehote privabila. Kako so se jih rešili, saj rakuni sami niso želeli oditi, ni znano.