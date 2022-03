Že pri devetih postal vaditelj joge

Joga je njegova strast in, kot kaže, tudi njegovo poslanstvo in poklic. Rejanš Sunari iz Dubaja je star komaj deset let, pa že dobro ve, čemu bo posvetil življenje, lani pa se je pri rosnih devetih letih zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najmlajši vaditelj joge na svetu.

Zgleduje se po starših

Svoje usposabljanje, po katerem je pridobil ustrezen certifikat, je sklenil lani pri znameniti ustanovi Anand Shekhar Yoga School. Opravil je 200 ur intenzivnega urjenja, sicer pa se je z jogo po zaslugi staršev seznanil že pri štirih letih. In jo tako vzljubil, da je postala del njegovega vsakdanjika. Nekaj let pozneje, ko sta se mama in oče sklenila izobraziti za vaditelja, pa se je odločil, da bo enako poskusil tudi sam. »Nekako sem vedel, da bom še bolj užival, če bom pri jogi vodil tudi druge,« pojasnjuje Rejanš, ki se je staršem tako pridružil pri tečaju v njihovi domovini Indiji, v Rišikešu. »Podeželje je nekaj povsem drugega kot mesto, od nekdaj me je zanimalo, kako bi bilo živeti v takšnem svetu. Zelo sem užival med usposabljanjem in se tudi povezal z naravo. Pogosto smo šli na pohode, nismo imeli dostopa do interneta in drugega razkošja, kot je klima, zato smo se lahko bolje povezali na duhovni ravni,« nadvse zrelo svojo izkušnjo povzema Rejanš, ki ni imel težav z intenzivnostjo učenja, ki je potekalo od zore do mraka.

Poklic si je že izbral. FOTO: Dishant_s/Getty Images

Med usposabljanjem pa se ni poglabljal le v položaje telesa in dihanje: spoznal je tudi pomen prehrane, meditacije, telesne drže in še marsičesa, je ponosen Rejanš, ki po prejetem certifikatu v prostem času že vodi manjše skupine. Nadvse ponosen pa je, da lahko jogo predstavi vrstnikom v šoli in da so mnogi nad vadbo že zelo navdušeni. Z vpisom v Guinnessovo knjigo pa na Rejanša gledajo kot na zvezdnika, a se deček takšnih oznak izogiba. Kot pravi, želi z jogo širiti pozitivno miselnost in čim več ljudem pomagati do boljšega počutja, del denarja, ki ga zasluži z vadbami, pa redno namenja dobrodelnosti.