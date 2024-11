Za sina je zgradila zapor

Sarapee, 64-letna tajska vdova iz province Buriram, ni več vedela, kako bi sebe in sosede zaščitila pred nasilnimi izpadi sina, odvisnika od metamfetaminov in spletnih iger na srečo. Nato se je nekega dne domislila nenavadne rešitve. V stanovanju, kjer živi, je dala postaviti zaporniško celico. Vanjo je zaprla 42-letnika takoj, ko se je začenjal nov izpad, in tako dosegla mir, ki ga je prej leta neuspešno poskušala vzpostaviti.

12 let je živela v nenehnem strahu.

Policistom je povedala, da je poskusila vse, da bi sina rešila iz primeža odvisnosti, a so bili vsi poskusi neuspešni. Med drugim je bil v desetih različnih klinikah za odvajanje. »Dvajset let sem živela v nenehnem strahu,« je razkrila novinarjem. »Med vzroki za moževo smrt sta bila stalni stres in depresija zaradi sinove odvisnosti od mamil. Rešetke sem dala vgraditi v hišo, ker sem se bala za svojo varnost in varnost sosedov,« je razložila. To je naredila letos, ko je bil sin v bolnišnici.

Kot poročajo tajski mediji, je imela domača zaporniška celica dostop do kopalnice, posteljo in televizor, mati pa je vanjo vgradila tudi kamere, da je lahko opazovala sinovo vedenje 24 ur na dan. Potomca je redno oskrbovala s hrano in pijačo.

Za temi rešetkami ga je zadrževala. Foto: Posnetek Zaslona

Ni znano, kako so policisti izvedeli za domačo jetniško celico, vendar pa nad najdbo pred dobrim tednom dni niso bili preveč navdušeni. Ženska bi bila lahko obtožena kršenja človekovih pravic in nezakonitega pridržanja, ob čimer bi ji grozilo do 15 let zapora, vendar najverjetneje ne bo dobila nobene kazni, le domači zapor bo morala podreti, navajajo tuji mediji.