Vas zanima, kako je v krematoriju? Takole vabijo na dan odprtih vrat (VIDEO)

»22. oktobra organiziramo Dan v krematoriju, da bi odgovorili na vsa vprašanja, predstavili procese in zainteresiranim omogočili ogled naših prostorov,« so sporočili iz zagrebškega holdinga.

Obiskovalci si bodo tako lahko ogledali prostore, kjer potekajo poslovitve in komemoracije.

»Gostili bomo manjše skupine občanov, do 15 oseb. V kolikor bo potreba po večjih skupinah do 15 oseb, bomo glede na obveznosti in možnosti organizirali dodaten termin,« so sporočili.

Ob uvodni predstavitvi, ki bo trajala deset minut, je nato predviden sprehod do velike dvorane , hladilne komore ter do peči.

»Konceptualno je dogodek zasnovan takole: 10. do 11. ure dan odprtih vrat (za medije). Od 11. do 15. ure ogled Krematorija, osem skupin po 30 minut, največ 15 obiskovalcev brez najave, « so pojasnili v Zagrebškem holdingu.