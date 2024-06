V kavarni za zmenke ženske kot v izložbi

V Vietnamskem mestu Hošiminh so odprli kavarno za zmenke na slepo Mina Cafe. Zaživela je 1. junija, vest o njej pa se je takoj razširila po svetovnem spletu. Lokal ima dve različni sobi, eno za moške in eno za ženske, sobi pa sta ločeni s stekleno steno. Vsesplošno zgražanje je povzročilo dejstvo, da lahko moški vidijo v žensko sobo, medtem ko obratno ne gre. Pravzaprav ženske, ki v kavarno stopijo prvič, sploh ne vedo, da jih moški gledajo – na njihovi strani je stena med paroma namreč videti kot veliko ogledalo.

Trik kavarne je razkril uporabnik tiktoka, ki je objavil videoposnetek iz moške perspektive. Lastnica lokala, ženska po imenu Lina, pa je šla še dlje, saj so moške sedeže postavili nekoliko nižje od ženskih, kar omogoča pogled na intimne predele, če ženska nosi krilo. Ne čudi torej, da je za ženske vstop v kavarno brezplačen in jim lokal ponudi celo zastonj pijačo, medtem ko morajo moški plačati vstopnino.

Moški mora plačati vstopnino, za ženske je brezplačno. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Ko so Lino seznanili s pritožbami o seksističnem odnosu do žensk, je dejala, da so v kavarni ustvarili način, ki daje moškim možnost proaktivnega izbiranja partneric. Kaj točno je s tem mislila, ni znano, dodala pa je še, da se ženske same odločijo, ali se s takšnim načinom strinjajo ali ne. Seveda je vse skupaj vzbudilo sumničenja, lokal preiskuje policija, lastnica pa vztraja, da se v njem ne dogaja nič nezakonitega.