Triletnica očetu zaupala zgodbo, ob kateri vam bo zaledenela kri

Dan Schrieber je na spletnem omrežju objavil zgodbo, ki mu jo je povedala hči. »Pred spanjem sem imel nenavaden pogovor s svojo triletnico. Rekla mi je: 'Oči, že pred časom sem imela družino, mami je bilo ime Sochi in meni je bilo ime Anke, potem sem umrla in zdaj sem z vami.'« Presunjeni oče je še dodal: »Kakor koli, če me kdo potrebuje, bom preostanek noči čistil hlače, v katere sem se od strahu podelal.« Toda Dan ni edini od staršev s takšno izkušnjo. Po njegovi objavi so tudi nekateri drugi starši razkrili, da imajo malčke, ki so trdili, da so nekoč že živeli.



Neka ženska je zapisala: »Moja triletna nečakinja je na televiziji videla rudarje, ki so delali v rovih pod zemljo. Postala je histerična, in ko jo je mati pomirila, je pojasnila, da je tam umrla zaradi udarca v glavo. Podrobno je opisala tudi svojo mater iz prejšnjega življenja.« Nekdo drug je priznal: »Zelo podobne pogovore sem imel tudi s sinom, ko je bil še majhen. Včasih je rekel: 'Ko sem bil Andrea ...' Potem je nekega dne gledal risanko Anastazija in je brezbrižno dejal: 'Tam sem živel.'«



Tretji oče se je spomnil, kako se je njegov sin bal, da bi mu kot otroku rezali nohte na nogah. »Ves se je tresel in doživel je napad panike. Rekel je, da je to zato, ker so mu med vojno na silo odstranjevali nohte na nogah.«



Tu pa je pričevanje še ene družine: »Potem ko smo imeli prometno nesrečo, v kateri ni bil nobeden od nas poškodovan, je bila hči popolnoma mirna in nam je rekla, da ji je prijatelj povedal, da se bo to zgodilo in da bomo vsi preživeli.«



