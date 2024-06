To pa je moralo boleti: tako ga je osramotila pred 20.000 oboževalci (VIDEO)

Je bila to sramota leta? To se sprašujejo mnogi, ki so videli, kaj se je zgodilo na Češkem.

Po izgubljeni borbi je borec MMA Lukas Bukovaz pred 20.000 oboževalci zasnubil dekle, ki ga je zavrnila in obtožilo, da jo vara. Neprijeten trenutek so posneli minuli konec tedna na turnirju Clash of the Stars na Češkem, navaja Daily Mail.

Množica je žvižgala, nekdo je dekle, ki je zavrnila snubitev, hotel politi z vodo, potem pa je pred vso areno razkrila, da jo je prevaral. Lukas Bukovaz je to sicer kasneje v objavi na družabnem omrežju zanikal.