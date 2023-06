To je psička, ki ima najdaljši jezik (FOTO)

Pasji poljubčki so resda prikupni, pa vendar nekoliko mokri. Če vas vaš pasji prijatelj v navalu navdušenja po obrazu vsega prekrije s svojo slino, pomislite, kako je pasja ljubezen videti v družini Sadie in Drewa Williamsa, lastnikov mešanke z najbrž najdaljšim jezikom na svetu. Psička iz Metairia v Louisiani v ZDA ima jezik dolg 12,7 centimetra in se je uspešno potegovala za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Prejšnji rekord so vpisali pred meseci, angleški seter Bisbee, ki ga je dosegel, ima jezik dolg 9,49 centimetra.

Ne grize, vendar vas bo poslinila.

»Zoey sva dobila, ko je bila stara komaj pet mesecev, in na prvi fotografiji, ki sva jo posnela, moli jezik iz ust. Prepričana sva bila, da bo jezik, ko bo zrasla, bolj usklajen s preostalim telesom, a sva se motila. V primerjavi s preostalimi deli je še vedno izstopajoč,« se čudi Sadie. Ker je zaradi tako velikega jezika psička poslinila vse okrog sebe, sta jo lani peljala k veterinarju. Ta je izmeril jezik in ugotovil, da je daljši od pločevinke kokakole. Zoey rekordni jezik rada pokaže in vsi so navdušeni, četudi lahko po srečanju z očarljivo mešanko med labradorcem in nemškim ovčarjem obleke, ki jih imajo na sebi, samo še vržejo v pralni stroj. Njena lastnika morata vsem, ki želijo psičko pobožati, razložiti, kaj je njena težava: ne grize, vendar vas bo poslinila!

Rada ga pokaže! FOTO: Gwr

Dolg jezik je najbolj opazen, kadar je utrujena. FOTO: Gwr

Jezik je za človekove najboljše prijatelje nadvse pomemben organ. Z njim izražajo čustva in si pomagajo pri uživanju hrane in vode, z jezikom uravnavajo tudi telesno temperaturo. Tako kot se človek poti skozi kožo, se pes poti skozi jezik. Daljši jezik bi moral biti za psa načeloma prednost, vendar je včasih precej nepraktičen. Motnja, pri kateri ima žival nenormalno velik jezik, se strokovno imenuje macroglosija. Zoey v Guinnessovo knjigo rekordov še ni vpisana, so ji pa že izdali potrdilo, da je njen jezik resnično najdaljši na svetu.