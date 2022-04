Kot pri Batmanu: stanovanje kakor mesto Gotham (FOTO)

Stanovanje je prostorno, urejeno po zadnjih modnih smernicah, no, le barva ni najbolj navdihujoča. A kakor za koga, poudarjajo pri nepremičninski agenciji, ki posreduje pri prodaji povsem črnega doma. Prvi lastnik je namreč navdih našel pri Batmanu oziroma mestu Gotham, zato pričakuje, da bodo kupci tudi oboževalci ikoničnega superjunaka.

Strašljivo ali seksi?

Za 83 kvadratnih metrov v Manchestru na Otoku zahtevajo kar pol milijona, visoko ceno pa pripisujejo predvsem odštekanemu slogu, ki ga nekateri opisujejo kot seksi, drugi kot strašljivega, tretji kot fantazijskega, skratka, vsakdo ima pravico do svoje interpretacije, a agentje zagotavljajo, da se bo vsakdo privadil na skrivnostno ozračje in elegantno opremo, ki da je vrhunske kakovosti in po zadnjih modnih smernicah.

Bi živeli kot on? FOTO: Twitter

Batmanovo domovanje, kot se ga je prijel vzdevek, stoji v priljubljeni četrti Piccadilly Basin in ima dve razkošni spalnici, kuhinjo, dnevno sobo in jedilnico ter kopalnico in ločen wc; črno je prav vse, razen umivalnika, toaletne školjke in kadi. Nekoč je bilo skladišče, nov lastnik pa ga je sklenil preurediti v modno stanovanje, povsem črno, za ljudi s posebnim okusom.

No, za oboževalce Batmana, se je izkazalo, kajti kdor zakoraka v nepremičnino, je prepričan, da se je znašel v mestu Gotham, tako da je povezava z ikoničnim junakom neizogibna.

Za ljubitelje Batmana je takšno domovanje pravo razkošje.

Na britanskem trgu je edino takšno, so navdušeni agentje, prepričani, da bodo kljub finančni stiski, v kateri so se znašli mnogi zaradi pandemije, našli kupca, ki bo pripravljen odšteti vrtoglavega pol milijona. Stanovanja v slogu Batmana pa so izjemno priljubljena v ZDA, številna so v New Jerseyju in New Orleansu, pred meseci pa je bila v zvezni državi Illinois na prodaj povsem črna, osmerokotna hiša, ki je že navzven spominjala na domovanje superjunaka.