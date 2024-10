Spregovorila ženska, ki ima odprto zvezo: »Spolnost z drugimi je okrepila najin zakon, to sem predlagala sama«

Model Honey Brooks pravi, da je odprt zakon z njenim možem okrepil njuno zvezo. Par sprejema več žensk v svoje življenje, in bila je prav ona tista, ki je to predlagala.

Medtem ko priljubljena ameriška resničnostna oddaja The Secret Lives of Mormon Wives povzroča šok z zgodbami o varanju, Honey pravi, da je ravno takšno početje okrepilo njuno razmerje. Medtem ko so se svetovi mnogih mormonskih vplivnežev soočili z obtožbami o »blagem varanju« in številnih ločitvah, sta Honey in njen mož aktivno vabila druge v njuno zakonsko posteljo.

Presenetljivo pa to ni bil možev načrt, da bi v svoje življenje pripeljal druge ženske. Honey je povedala: »V nasprotju s tem, kar bi si kdo lahko mislil, je bila to pravzaprav moja ideja, da bi v skupno spalnico pripeljala druge ženske. Nikoli prej nisva počela česa takega, a moj mož mi je omenil, da je njegova fantazija, da me vidi z drugo žensko in nato, da si jo deliva.«

Ideja je bila ženina

Par se je prvič odločil poskusiti pred približno tremi leti z dekletom, imenovanim Evie, ki je v videu za njun poredni kanal igrala »nagajivo varuško«.

Od takrat naprej je sledilo še več žensk, vključno z drugimi ustvarjalkami vsebin, spolnimi delavkami, prijateljicami in celo »naključnimi« ženskami, ki so jima pisale na družbenih omrežjih.

Honey pravi, da ne čuti ljubosumja, ko vidi moža z drugo žensko. Pravzaprav ji je to všeč. »Ženske se mi zdijo tako privlačne in rada spim z njimi,« je povedala. »Zato mi je zelo zadovoljujoče, da lahko uživam z žensko in nato opazujem, kako uživa z njo tudi moj mož.«

Ni prostora za ljubosumje

Honey je poudarila, da povezava med njenim možem in drugimi ženskami ostaja zgolj površinska. Dodala je: »Nikoli se ni čustveno navezal, mislim, da se za to ni niti trudil ali imel priložnosti, saj večine teh žensk ne vidiva več. Če imamo dober občutek v zvezi s skupnim srečanjem, potem se lahko dogovorimo za drugi ali tretji krog.«

Po njenih besedah je vključitev tretje osebe v njuno spalnico okrepila njun zakon. »Odkar sva odprla svoj odnos, sva si veliko bližje. Najine komunikacijske sposobnosti in zaupanje sta na vrhuncu in zelo odprto govoriva o tem, kaj nama je všeč v spalnici, saj veva, da ni nobenega obsojanja.«

A tega ne priporoča vsakemu paru. »Če menite, da bi radi preizkusili kaj podobnega, predlagam, da se tega lotite počasi,« pravi.

»Skozi celoten proces se pogovarjajta, spoštujta meje drug drugega, in če se kateri od vaju kadarkoli počuti nelagodno, morata takoj prenehati. Ne pozabita, da je to za oba, ne samo za enega, zato mora biti užitek obojestranski. Po vsaki izkušnji ocenita, kje sta, in kar je najpomembnejše, ne pritiskajta drug na drugega, kaj bi morala ob tem čutiti.«