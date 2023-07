Si predstavljate, kako bi bilo seksati v vesolju? Strokovnjaki pravijo, da nemogoče

Vesoljski turizem se bo po napovedih strokovnjakov v naslednjem desetletju razcvetel. Mnogi so prepričani, da je le še vprašanje časa, kdaj se bosta našla tudi avanturista, ki si bosta želela izkusiti seks med zvezdami. Ta pa menda ne bo tako enostaven kot na letalu, še zlasti moški bi lahko imeli težave, je prepričana vesoljska znanstvenica Lori Meggs.

»Osebi si lahko nadeneta obtežena oblačila ali kako drugače poskrbita, da ne bosta v breztežnostnem prostoru odplavali stran drug od drugega, nimamo pa, vsaj za zdaj, naprav, ki bi usmerjale kri. Ker v takšnem prostoru ni gravitacije, ki bi kri vlekla v spodnji del telesa, ta potuje zgolj v glavo in prsni del, kjer so pomembni organi, moški ne bodo mogli doživeti erekcije. Da bi se to zgodilo, si bodo morali omisliti kaj drugega,« pravi Lori.

Govorice zanikali

Medtem pa britanskega profesorja Davida Cullena skrbi nekaj drugega: »Gre za povsem drugačno okolje, kot smo ga vajeni, in mnogo reči v prostoru, kjer ni težnosti, ne deluje enako kot na Zemlji. Denimo kontracepcija. Ker se v breztežnostnem prostoru telo obnaša drugače, ni nujno, da bo hormonska kontracepcija tam gori delovala.«

Cullen opozarja še na povečano možnost zunajmaterničnih nosečnosti in razvoja nepravilnosti pri zarodku. »Tisti, ki bi se radi potomcu pohvalili, da je bil spočet v vesolju, naj zato še malo počakajo, da bo na voljo več informacij. Do zdaj potrebe po tovrstnih raziskavah ni bilo, a očitno se bo nekdo moral lotiti tudi tega področja.« V 90. letih prejšnjega stoletja se je govorilo, da naj bi se posteljnim užitkom na vesoljski postaji Mir predajala ruski kozmonavt Valeri Poljakov in njegova kolegica Elena Kondakova, ki sta v vesolju preživela neverjetnih 14 mesecev, a so predstavniki Kremlja in kozmonavta govorice zanikali.