Seksala na strehi trgovskega centra in to pri 38 stopinj Celzija (FOTO)

En par ni pustil, da bi visoke, niti to, da sta bila v javnosti sredi belega dne, preprečil njun naval strasti! Na Twitterju namreč kroži posnetek, ki prikazuje intimno moškega in ženske na javnem mestu in to na strehi parkirišča nakupovalnega centra. Nevsakdanji dogodek se je zgodil v Birminghamu, incident pa je 'ovekovečil' zaposleni v poslovni stavbi nasproti trgovskega centra. Odprl je okno pisarne in imel kaj videti. »Birmingham, parkirišče Snowhill, 38 stopinj Celzija, 19. julij opoldne,« je zapisal ob posnetku, objavljenem na Twitterju.

Kdo sta moški in ženska, ki sta v peklenski vročini imela intimno razmerje na strehi, ni znano, a komentarji so prava uspešnica! Medtem ko se nekateri čudijo, da sta imeli sredi dneva »akcijo«, kjer so jih lahko videli vsi v višjih stavbah, se drugi sprašujejo, ali so si zaradi vročega betona 'dala kaj pod kolena', se morda namazala s sončno kremo ...

Identiteta moškega in ženske s posnetka še ni ugotovljena, še pišejo britanski mediji.