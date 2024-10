Rekord v plesanju hake spet na Novi Zelandiji

Nobenega dvoma ni, da tradicionalni maorski ples haka spada na Novo Zelandijo, kjer živijo njegovi ustvarjalci Maori. Toliko večja je bila zato sramota, da je bila lastnica rekorda v največjem številu plesalcev – Francija. A osramočeni poraženci so se konec tedna vzeli v roke in poskrbeli, da se bo v Guinnessovi knjigi rekordov ob zapisu o haki zasvetilo ime njihove dežele.

Rekord so podrli na stadionu Eden Park v Aucklandu, kjer je živahne gibe, topotanje z nogami in ritmično gibanje, ki so del hake, izvajalo kar 6531 ljudi. Plesali so različico hake, imenovano ka mate, ki jo pred poskusnimi tekmami navadno izvede novozelandska ragbijska reprezentanca, imenovana tudi All Blacks.

Pred tekmami jo izvaja tudi reprezentanca v ragbiju. FOTO: Speed MediaProfimedia

Francija je svetovni rekord v plesanju hake postavila leta 2014, ko je 4028 ljudi plesalo priljubljeni ples po tekmi ragbija v Brive-la-Gaillarde na jugozahodu Francije. Organizatorji v Aucklandu so upali, da se jim bo na stadionu pridružilo 10.000 ljudi in bodo imeli mir s postavljanjem rekordov enkrat za vselej, a jim to ni uspelo. Kljub temu niso bili razočarani, temveč zelo zadovoljni, da je rekord romal nazaj tja, kamor spada: v deželo, kjer je haka nacionalni simbol.

Zmagoslavni ples

»Želimo prinesti mano (ponos) hake nazaj domov,« je dejal glavni organizator sobotnega plesa na stadionu Michael Mizrahi. »Nekatere stvari bi morale biti svete,« je dodal. Novozelandci so rekord sicer podrli že pred časom, ko je hako zaplesalo več kot 5000 ljudi, vendar poskus ni bil uradno zabeležen, saj na dogodku ni bilo prisotnega ocenjevalca z Guinnessove knjige rekordov. Napake tokrat niso ponovili.

Zmagoslavni ples ka mate haka je okoli leta 1820 sestavil poglavar bojevnikov Te Rauparaha, da bi proslavil pobeg pred skupino rivalskega plemena, ki je zasledovala njegovo vojsko.