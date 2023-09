Prepovedali bi oblačila, ki žalijo čustva, številni to označujejo za pretirano in absurdno (FOTO)

Kitajske oblasti bi rade prepovedale oblačila in oblike pogovora, ki so »škodljivi za kitajski narod«. Osnutek zakona za kršitelje predvideva denarne in celo zaporne kazni, čeprav ne določa jasno, kaj se šteje kot prekršek. Predlog o pravilih oblačenja in govorjenja je sprožil val kritik javnosti, pri čemer ga številni Kitajci označujejo za pretiranega in absurdnega.

V oči so jim padle predvsem tiste točke predloga, ki govorijo o tem, da bi z globo do 637 evrov in do 15 dnevi pripora kaznovali tiste, ki »nosijo ali silijo druge k nošenju oblačil in simbolov, ki spodkopavajo duha ali žalijo čustva kitajskega ljudstva«. Enaka kazen bi lahko doletela tiste, ki isto počno z besedami. Kaznovali bi tudi »žaljenje, obrekovanje in druge oblike nespoštovanja imen ljudskih herojev in mučenikov« pa tudi vandaliziranje njihovih spomenikov.

Bo partija (spet) določala pravila oblačenja? FOTO: Jason Lee/Reuters

Zgrožena javnost

Številni Kitajci se na spletu že sprašujejo, kako se bodo varuhi pravice enostransko odločali, kdaj so prizadeta čustva naroda. »Bo žaljivo tudi nošenje obleke in kravate? Marksizem je nastal na Zahodu. Ali bo njegova prisotnost na Kitajskem tudi prizadela čustva naroda?« se je vprašal eden od uporabnikov platforme weibo, ki ji pravijo tudi kitajski twitter. Tudi pravni strokovnjaki so kritizirali zelo ohlapno besedilo predlaganega zakona, saj bi se ga dalo zelo enostavno zlorabiti.

Kakor opozarja Zhao Hong, profesorica prava na kitajski univerzi za politične vede in pravo, bi nejasnost zakona lahko privedla do omejevanja osebnih pravic. »Kaj, če ima policist osebno mnenje glede tega, kaj je žaljivo, in moralno obsoja druge zunaj okvirov zakona?« se sprašuje in citira primer, ki je lani prišel na naslovnice kitajskih časopisov, ko so v mestu Suzhou policisti aretirali žensko, oblečeno v kimono, češ da s tradicionalnim japonskim oblačilom »izziva prepire in spodbuja težave«.

Kitajski predsednik Xi Jinping ima svoj pogled na to, kaj je primerno in kaj ne. FOTO: Gianluigi Guercia, Reuters

In to ni edini primer. Marca letos so na nočni tržnici prijeli žensko, ki je nosila repliko japonske vojaške uniforme, prejšnji mesec pa so obiskovalcem, oblečenim v mavrična oblačila, prepovedali vstop na koncert tajvanske pevke Chang Hui Mei v Pekingu. »Je nošnja kimona žalitev čustev kitajskega naroda? Ali uživanje japonske hrane spodkopava njenega duha? Kdaj je skozi vso zgodovino tako močno kitajsko ljudstvo postalo tako občutljivo?« se sprašuje znani komentator kitajske družbe, ki se na spletu podpisuje kot Wang Wusi.

Osnutek zakona je še en primer, kako poskuša predsednik Xi Jinping, odkar je leta 2012 zasedel stolček, redefinirati pojem zglednega kitajskega državljana. Leta 2019 je komunistična partija izdala »moralne smernice«, med katerimi so tudi navodila, da je treba biti vljuden, potovati z nižjim ogljikovim odtisom – in verjeti v predsednika Xija in partijo.