Poroka vseh porok je stala skoraj milijardo: ženin prijezdil na belem konju (FOTO)

Poroka Filipa VI. Španskega z Letizio Ortiz Rocasolano je stala nekje med 25 in 50 milijoni evrov. Na britanskem dvoru so za poroko princa Williama in Kate Middleton odšteli približno 30 milijonov in še skoraj dvokratnik tega za poroko princa Harryja in Meghan Markle.

To je znatno manj, kot so iz blagajne potegnili za poroko princa Charlesa z Lady Di, ki je, če bi tedanji znesek prevedli v današnji čas, stala vrtoglavih 140 milijonov. A čeprav so ti zneski navadnim smrtnikom nepredstavljivi, se še zdaleč ne približajo znesku, ki ga je za poroko svojega najmlajšega sina Ananta Ambanija v preteklih mesecih odštel najpremožnejši Indijec.

Indijske poroke so bučne, barvite, razkošne in množične. A poroka pri Ambanijevih je vse to daleč presegla. FOTO: Hemanshi Kamani/Reuters

Po prvih ocenah ga je to stalo vsaj približno 670 milijonov evrov, nekateri pa govorijo, da se je to število že nevarno približalo milijardi.

Minuli konec tedna sta se v že perverzno dragem in razkošnem poročnem slavju vzela Anant Ambani in Radika Merčant. Večmesečno poročno slavje je namreč polnilo naslovnice z ekstravagantnimi predporočnimi dogodki, ki so se spektakularno začeli marca z zasebnim koncertom Rihanne pred 1200 povabljenci.

Križarjenje z velikimi zvezdami

Sledilo je štiridnevno križarjenje po Sredozemlju, na katerem so za zabavo 800 gostov poskrbeli nastopi Katy Perry, Backstreet Boys, Pitbulla in Andree Bocellija. Še zadnji predporočni konec tedna pa je požlahtnil koncert Justina Bieberja.

73 MILIJONOV

vredna vila je eno od daril.

A čeprav so le ti trije predporočni dogodki Ambanije stali precej več kot 200 milijonov, je bilo vse to le uvod v tridnevno slavje v Mumbaju, zaradi katerega je policija svarila, da bo že tako kaotično prometno stanje v 19-milijonskem mestu med petkom in ponedeljkom še znatno bolj kaotično zaradi okrepljene varnosti, prihodov in odhodov več tisoč dobaviteljev, ter, seveda, tudi prihoda približno 5000 svatov iz vseh koncev sveta.

Na megalomansko poroko sta priletela tudi pevec Nick Jonas z ženo Priyanko Chopro. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Za poroko vseh porok se je v Mumbaju zbrala kulturna, politična in gospodarska svetovna elita, med temi nekateri najbolj znani obrazi Bollywooda, kar dva nekdanja britanska premierja, Boris Johnson in Tony Blair, indijski premier Narendra Modi, zvezdnici Kim in Khloé Kardashian, Nicky Hilton z možem Jamesom Rothschildom, Priyanka Chopra z Nickom Jonasom, igralec John Cena ... Za prevoz gostov so Ambanijevi menda najeli približno 100 zasebnih letal, za njihovo bivanje pa nato rezervirali vse petzvezdične hotele v Mumbaju.

1000 kristalnih lestencev

Osrednji del poročnega slavja je potekal na 75.000 m2 kongresnega centra Jio, ki so ga spremenili v miniaturno različico indijskega svetega mesta Varanasi, ozaljšanega z zlatim in srebrnim okrasjem ter cvetličnimi instalacijami, v katere je 500 cvetličarjev vpletlo 20 milijonov cvetlic.

Kim Kardashian v eni izmed indijsko obarvanih toalet FOTO: Osebni arhiv

In v to razkošje, ki ga je nežno osvetljevalo 1000 kristalnih lestencev, je na belem konju prijezdil ženin, medtem ko je nevesta priplula na leseni ladji na električnih tirih. In če se prav nič ni varčevalo pri ambientu, podobno nobena cena ni bila previsoka za pijačo in jedačo. Svatje so lahko izbirali med kar 37.500 različnimi jedmi, za katere je skrbela mala vojska 500 kuharskih mojstrov.

Pili so le najbolj izbrane šampanjce, ki so jih na poroki in predporočnih slavjih menda izpraznili približno 30.000 steklenic. A da jih čaka razkošje brez primere, so povabljeni verjetno vedeli že, ko so v zlati škatlici z darili prejeli vabilo, ki je vsako menda stalo skoraj osem tisočakov. Ob vabilu pa še priročnik na 18 straneh, kako se obleči – z navodilom, da morajo med tridnevnim poročnim slavje zamenjati najmanj pet oblek.